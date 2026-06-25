"Qué dolor, algo me ha dado": el susto de varios asistentes durante los fuegos artificiales de la Cremà en Alicante

Restos del material que cayó durante los fuegos y el móvil de la afectada.

La Nit de la Cremà puso este martes el punto final a las Hogueras de Alicante 2026 con la quema de los monumentos repartidos por toda la ciudad. Miles de personas se congregaron en las calles para despedir las fiestas y disfrutar de uno de los momentos más esperados del calendario festero.

Sin embargo, para un grupo de asistentes que esperaba la cremà de la Hoguera Diputación-Renfe, prevista para la medianoche, la noche terminó con un importante sobresalto.

Varios de ellos aseguran que durante los fuegos artificiales previos comenzaron a caer pequeños restos desde el cielo que llegaron a impactar entre el público.

Una de las afectadas fue Celia, una joven que se encontraba grabando el espectáculo con su móvil, un iPhone 17 Pro que acababa de estrenar. "Qué dolor, algo me ha dado, he sentido algo", recuerda que exclamó en ese momento tras notar un fuerte quemazón en uno de sus dedos.

Tras el impacto, la joven comprobó el estado de su teléfono y descubrió que la pantalla había quedado dañada. Aunque el dispositivo continuaba funcionando, aparecieron líneas visibles en la pantalla que no estaban antes del incidente.

Según relatan varios testigos, no fue un caso aislado.

El pecho del chico al que le quedó una marca rosa y restos de los fuegos en el suelo

Otra asistente asegura que también notó el impacto de algún resto en una de sus piernas durante el espectáculo pirotécnico.

Asimismo, varias personas que se encontraban detrás del grupo comentaron haber sufrido situaciones similares.

Uno de ellos llegó a mostrar una marca rojiza en el pecho después de recibir el impacto de uno de estos fragmentos.

Todos ellos se encontraban en una zona habilitada para presenciar los fuegos artificiales, junto a numerosos asistentes que seguían el espectáculo con la plaza de los Luceros como telón de fondo.

Se plantea reclamar

La joven afectada estudia ahora presentar una reclamación por los daños ocasionados en su teléfono móvil, al considerar que se encontraba en una ubicación destinada al público y que en ningún momento accedió a una zona restringida o de riesgo.

Por el momento se desconocen las circunstancias exactas que provocaron la caída de estos restos entre los asistentes. Este medio ha contactado con la Federación de las Hogueras para conocer su versión de lo ocurrido, aunque por el momento no ha recibido respuesta.

Un amplio dispositivo de seguridad

La Nit de la Cremà movilizó a 321 personas distribuidas en 38 equipos encargados de la quema de los monumentos, además de diez equipos de refuerzo, dos grupos GOIR y 34 agentes destinados a regular el tráfico.

El dispositivo contó con la participación de 180 bomberos, apoyados por efectivos de las diputaciones de Alicante y Valencia, así como por brigadas forestales, con el objetivo de garantizar la seguridad durante una de las noches más complejas del año.

Precisamente durante la madrugada también se registró un pequeño incendio en las faldas del Castillo de Santa Bárbara provocado por la Palmera Monumental que marca el inicio de la Cremà. El fuego fue extinguido rápidamente por los bomberos del Speis y no tuvo mayores consecuencias.

Precaución ante los fuegos

Los incidentes registrados durante la Nit de la Cremà se suman a otro susto vivido horas antes durante la mascletà del 24 de junio, cuando una mujer sufrió un golpe en la cabeza tras recibir el impacto de un objeto, lo que le provocó un chichón.

Aunque se trata de episodios puntuales dentro de eventos que reúnen a miles de personas, sirven para recordar la importancia de extremar las precauciones en los espectáculos pirotécnicos.

Además, Alicante afronta ahora el tradicional concurso de castillos de fuegos artificiales, que se celebrará en la playa del Postiguet entre el 25 y el 29 de junio.

Desde el Ayuntamiento recomiendan respetar en todo momento las vallas y perímetros de seguridad, facilitar el paso de los vehículos de emergencia, seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad y no manipular restos de material pirotécnico que puedan quedar sin explosionar.