La polémica viral de Hogueras de Alicante: la Policía frena la venta ilegal de bebida en la calle de un local de Luceros

El conflicto en la Plaza de los Luceros ha sumado un nuevo y tenso capítulo tras la intervención de la Policía Local en La Taberna de Luceros. El establecimiento, que ya protagonizó una protesta viral por la retirada de su terraza, denuncia ahora ser víctima de una campaña de "acoso institucional" y "represalias" por parte del Ayuntamiento de Alicante.

La propietaria del local ha comunicado que los agentes han levantado un acta de sanción por infringir, presuntamente, la normativa de venta ambulante. Según su versión, la policía sostiene que el local no puede vender cervezas para llevar mientras los veladores permanecen recogidos por el plan de emergencia y seguridad de 12:00 a 15:00 horas.

La hostelera defiende que su forma de proceder no ha variado en las últimas dos décadas. "Los clientes entran al restaurante, piden sus bebidas y nosotros, como cortesía, se lo sacamos fuera porque es muy difícil llevar vasos de plástico cuando hay tanta gente", explica la propiedad, calificando la multa como un "abuso" derivado de su denuncia pública contra las zonas VIP de la Federación.

Sin embargo, el marco legal que regula estas actividades extraordinarias en Hogueras es estricto. Javier Galdeano, presidente de Alroa, ha señalado en diversas ocasiones que la norma prohíbe taxativamente la venta al exterior si no está expresamente autorizada. Según Galdeano, muchos decretos de explotación prohíben despachar productos directamente a la calle.

El presidente de la patronal hostelera recuerda que la autorización de las terrazas es "en precario" y está sujeta a suspensión temporal por motivos de seguridad o interés general, como ocurre durante el disparo de las mascletás. En ese horario específico, el espacio público debe quedar libre de obstáculos para garantizar la evacuación y protección de los asistentes.

Aunque Galdeano ha apoyado la permanencia de las terrazas frente a la ocupación de patrocinadores, también reconoce que "hay que tener claro hasta dónde llega la autorización de cada ayuntamiento". De hecho, el líder de Alroa ha criticado anteriormente que algunos locales operen con "mostradores de cara al exterior" sin permiso, calificándolo como una irregularidad.

Este nuevo roce llega en un momento de ruptura total de relaciones. Galdeano ha revelado que no mantiene reuniones con el actual presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, desde que este fue elegido en 2023. Esta falta de diálogo dificulta la gestión de los "equilibrios" necesarios entre la actividad hostelera y el desarrollo de la fiesta.

Por su parte, la propiedad de La Taberna de Luceros ha confirmado que el caso ya está en manos de sus abogados. Mientras tanto, la hostelería de la zona centro vive estas fiestas con una dualidad marcada: un éxito rotundo en la restauración con varios turnos de comidas, pero con la sombra de las sanciones y la competencia de los racós acechando al sector.