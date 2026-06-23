Los guardianes de la pólvora en Alicante: "Siempre llevamos el chip de la seguridad puesto"

El cabo primero David y el guardia José Manuel inspeccionando una caseta de venta de productos pirotécnicos. Jorge Verdú

El corazón de las Hogueras de Alicante es la pólvora, pero una fiesta cimentada sobre explosiones requiere de una vigilancia por parte de auténticos guardianes de la fiesta que, con su trabajo, tan silencioso como necesario, velan por la seguridad de la misma.

Cada año, los especialistas de la unidad de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Alicante tienen en estas fechas sus semanas más intensas de trabajo.

Actúan en la sombra para que sean las mascletàs las que brillen con sus terremotos y bombardeos y para garantizar la seguridad de miles de alicantinos y visitantes que disfrutan de los petardos.

Además de inspeccionar los explosivos en los disparos de la plaza de los Luceros, los especialistas de la unidad revisan las casetas de pirotecnia repartidas por toda la ciudad que distribuyen cientos de kilos de pólvora durante los días de fiesta.

El cabo primero David y el guardia José Manuel son los encargados de una de las múltiples revisiones en una de las 14 casetas que tienen permitida la venta de petardos en la ciudad.

Apenas faltan unos minutos para llegar a las 11:00 y que la caseta abra sus puertas cuando los agentes informan al establecimiento situado en la plaza de América de la inspección.

En cada inspección los agentes supervisan aspectos críticos como las distancias de seguridad, la verificación de permisos administrativos y el funcionamiento de los sistemas de alarma.

El cabo primero David, mientras los comerciantes abren el puesto, resume la actuación en cuatro bloques fundamentales.

Los especialistas de la unidad de Intervención de Armas y Explosivos en la caseta. Jorge Verdú

"Lo primero es comprobar las distancias que vienen medidas ya con anterioridad a que instalen la caseta, que son de 20 metros mínimos respecto a cualquier edificio", señala.

"Luego, dependiendo de si tiene depósito de pirotecnia o no tiene, hay que mirar unas cosas u otras, como contar la cantidad de pirotecnia que tiene en el depósito. Otra parte consta de observar que están correctamente las autorizaciones, tanto gubernativa como local. Y por último, comprobar que las medidas de seguridad, que es lo más importante, están correctas, bien con vigilancia de seguridad o con una alarma conectada a la central receptora, comprobando que funciona y haciéndola saltar para que nos manden el reporte", explica el especialista.

La intensidad de estos días hace que a veces tengan que seleccionar a cuáles ir y cuáles dejar pasar hasta el próximo año debido a la falta de tiempo y personal.

"Si nos da tiempo a las 14, vamos a las 14, o si nos da a tres, a tres. Porque ya no son solo casetas, son las mascletàs, son los castillos, son las mascletàs que hacen los barrios... Hay gente que por lo que sea le tocará todos los años y hay otras que a lo mejor llevan dos años y por razones de servicio no se ha podido hacer", destaca el guardia José Manuel.

"Se intenta, con el esfuerzo de personal que tenemos, hacer un control sobre todo este material que viene desde China, sobre todo en comercios mayoristas. En las dos últimas campañas sí que se ha conseguido aprehender bastantes kilos de pirotecnia que se estaban comercializando ilegalmente, ya sea porque no habían notificado su venta o porque vendían artefactos sin autorización", comenta el cabo primero David.

Si bien reconoce que "en el 99,9 % está en orden porque la gente que la instala ya sabe lo que tiene que hacer. Llevan muchos años haciendo la instalación y pidiendo los permisos. Además, tienen que tener un seguro de responsabilidad civil, la autorización de ocupación de vía urbana, el alta de los trabajadores, y la materia tiene que ser todo con el marcado CE de la Unión Europea (UE)".

Los petardos deben tener el marcado de clase CE de la Unión Europea para poder venderse al público. Jorge Verdú

Una vez dentro de la caseta, inspeccionan que efectivamente los petardos cumplan con este marcado, símbolo obligatorio que indica que un producto cumple con los requisitos legales de seguridad, salud y protección medioambiental de la UE.

No hay sorpresas, en la caseta está todo en orden, las alarmas funcionan y los papeles están en regla.

"El reglamento es del 2015 y luego se les dejó actualizarse hasta el 2020. Entonces, no es lo mismo hace 20 años, que había como más manga ancha o no había tanto control como ahora, que antes en cualquier sitio vendía cualquier persona y no pasaba nada", compara el guardia José Manuel.

Responsabilidad ciudadana

Una vez realizada la venta, la responsabilidad cambia de bando y recae sobre los compradores de estos petardos.

"Es responsabilidad de los padres o tutores, o de los abuelos o de los tíos, controlar a los niños. Ahí nosotros no podemos hacer nada", sostiene.

Con un trabajo tan ligado a la fiesta, es casi imposible despegarse de su función incluso cuando no llevan el uniforme.

Así, José Manuel reconoce que "da tiempo de trabajar y de disfrutar. Hay compañeros que piden vacaciones para disfrutar fuera de las Hogueras, y otros que libran un día e igualmente van y trabajan".

A pesar de ello, el cabo primero David asegura que durante las Hogueras "siempre tienes el chip en la cabeza pensando. Al final haces una vida normal con tu familia, pero si puedes atajar cualquier conducta que va a ocasionar un accidente, das una recomendación o avisas a la autoridad competente".