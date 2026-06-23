Los alicantinos necesitan 7 años de sueldo para comprar una vivienda, por encima de la media de España

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos económicos y sociales de España. La escalada de los precios de compra y alquiler, especialmente en las grandes ciudades y en las zonas con mayor atractivo turístico, dificulta cada vez más que los hogares puedan acceder a una vivienda.

Alicante es uno de los ejemplos más claros de esta tendencia, impulsada por el crecimiento demográfico, el turismo y la elevada demanda de compradores internacionales.

Así lo refleja el Informe Anual 2025 del Banco de España, que dedica un capítulo específico al mercado inmobiliario y alerta de que "los problemas de este mercado constituyen uno de los principales retos de la economía española y pueden tener efectos adversos sobre el crecimiento económico a largo plazo y la desigualdad".

El organismo también advierte de que "el elevado esfuerzo para acceder a la vivienda retrasa la emancipación y puede afectar a decisiones como la natalidad, la movilidad laboral o la inversión en formación", en un contexto en el que la demanda continúa creciendo a un ritmo superior al de la oferta.

Alicante supera la media

Dentro de la Comunitat Valenciana, Alicante se sitúa entre las provincias con mayor presión sobre el mercado residencial.

Según el Banco de España, en 2024 los hogares alicantinos que no disponían de una vivienda en propiedad necesitaban destinar 7 años de su renta neta para adquirir su primera vivienda, una cifra que supera la media nacional, situada en 6,8 años.

En el caso del alquiler, el esfuerzo también continúa aumentando. Los hogares de la provincia destinan de media el 28,4% de su renta neta al pago del arrendamiento, muy cerca del umbral del 30% a partir del cual el esfuerzo se considera excesivo.

El informe atribuye esta situación a factores como la concentración de la actividad económica, el crecimiento de la población y el peso de la demanda no residencial, estrechamente vinculada al turismo.

Compradores no residentes

El Banco de España destaca además el importante peso de la demanda internacional en la provincia. En 2025, el 33,3% de las compraventas de vivienda en Alicante fueron realizadas por compradores no residentes, el porcentaje más elevado de toda España.

A ello se suma que el 13,8% del parque residencial de la provincia está en manos de no residentes o corresponde a viviendas de uso turístico, situando también a Alicante al frente del ranking nacional en este indicador.

La vivienda en la Comunitat Valenciana

El informe constata que el precio real de compra de la vivienda en la Comunitat Valenciana ha aumentado un 2,6% anual entre 2014 y 2025, por encima del crecimiento medio registrado en el conjunto de España, ligeramente superior al 2%.

En paralelo, el precio real del alquiler ha crecido un 2,7% anual entre 2014 y 2024, impulsado principalmente por la evolución del mercado en la provincia de Valencia, donde las rentas han registrado los mayores incrementos del país.

Como consecuencia de esta evolución, los hogares valencianos necesitaban en 2024 destinar 5,9 años de su renta neta para comprar su primera vivienda y cerca del 27% de sus ingresos al pago del alquiler.

Valencia lidera las subidas

El comportamiento del mercado no ha sido homogéneo dentro de la Comunitat Valenciana. El Banco de España señala una clara diferencia entre Valencia y Alicante, donde el crecimiento de los precios ha sido más intenso, y Castellón, donde la evolución ha resultado más contenida.

En la provincia de Valencia, el precio real de compra de la vivienda ha aumentado un 3,2% anual desde 2014, mientras que el alquiler ha crecido un 3,1% anual, situándose entre las provincias con mayor encarecimiento del país.

Por el contrario, Castellón presenta incrementos inferiores a la media autonómica y es la provincia donde los hogares necesitan realizar un menor esfuerzo económico para acceder tanto a la compra como al alquiler de una vivienda.

El precio del metro cuadrado

La evolución del mercado también se refleja en los datos de Idealista. Según el portal inmobiliario, el precio medio de la vivienda en la provincia de Alicante alcanzó en mayo de 2026 los 2.811 euros por metro cuadrado, tras aumentar un 11,5% respecto al mismo mes del año anterior.

En comparación con abril, el precio subió un 1,7%, mientras que el incremento acumulado desde febrero fue del 3,9%, lo que confirma que el mercado residencial alicantino mantiene una tendencia alcista sostenida.