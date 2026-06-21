Petardos, fútbol y mucha alegría: las Damas del Foc infantiles revelan por qué los niños son el corazón de las Hogueras

Las seis Damas del Foc infantiles de este año irradian una energía contagiosa que define la esencia de la fiesta. Estrella del Mar, Irene, Alba, Lucía, Martina y Nerea son un terremoto que rompe con todos los esquemas, como demuestran en su día a día.

Para ellas, las Hogueras son un espacio donde niños y niñas disfrutan por igual, rompiendo la idea de que solo las mujeres son protagonistas. Irene Straub González (Hoguera Foguerer-Carolinas) tiene claro su papel: ser dama sirve para "representar muy bien Alicante en la fiesta de Fogueres de San Joan y que le enseñes la fiesta a los niños".

Irene recuerda con cariño cómo explicó la fiesta a unos turistas: "Podían venir desde el 20 al 24 de junio, que ahí había muchas mascletás, había premios, banderas, monumentos, hogueras y que luego al fin y al cabo pues se quema todo".

Nerea Navarro Cardoso (Hoguera Av. Costablanca-Entreplayas) destaca que los chicos se lo pasan en grande en los racons. Y el ejemplo más cercano, su hermano: "Le gusta mucho las paellas, mojarse y le encanta, sobre todo cuando acabamos tarde con la música, bailar, jugar al fútbol", comenta Nerea sobre la integración de los más pequeños.

Lucía Colilla González (Hoguera Explanada) coincide en que el ambiente de los racons es el mayor atractivo para los nuevos visitantes: "Les voy a decir que en las hogueras, en esos racós, tiramos petardos siempre y está muy guay".

La pasión por la pólvora es un tema recurrente entre las damas. Lucía describe con entusiasmo cómo organizan sus propias celebraciones infantiles: "Hacemos una mascletà para nosotros, decimos que salgan las Belleza del fuego y Damas de fuego. Entonces salen y empezamos a tirar los petardos como si fuese una mascletà de verdad".

Sin embargo, son conscientes del peligro que supone manejar pólvora. Estrella del Mar Peláez García (Hoguera Calvo Sotelo) advierte a quienes no lo conocen "que tengan cuidado porque si cogen un petardo y le explota en la mano, lo puede pasar mal".

Para Martina Albadalejo Quero (Hoguera Virgen del Remedio-La Cruz), la libertad de la noche es inigualable. Según Martina, lo más divertido es "estar todas las noches en el racó tirando petardos, bailando, jugando".

La emotividad también marca su agenda. Alba Illana Mas (Hoguera Carolines Baixes) ya anticipa sus sentimientos: "Creo que con el que más me voy a reír es el Ninot y con el que más voy a llorar es la cremà".

Estrella del Mar coincide en la belleza del fuego final, describiendo la cremà como "lo más bonito porque ves como arde la hoguera, se enciende el fuego y cada vez más alto".

El reconocimiento que implica ser elegidas y las cámaras son parte del día a día de estas pequeñas representantes. Lucía confiesa con picardía: "A mí me gusta que me hagan fotografías y luego salgan en el periódico para ser famosa".

Martina explica que, aunque son muchas horas, los fotógrafos ayudan con sus ocurrencias: "Hacen gracia para reírnos, dicen tonterías como 'a que voy y te hago cosquillas'".

Nerea admite que el ritmo es intenso: "Ya hemos estado bastantes días con fotos, con demasiadas fotos. A pesar del cansancio, el sentimiento por la fiesta es profundo. Como resume Nerea, "creo que todas desde pequeñas hemos empezado a hacernos fotos" y a vivir Alicante desde dentro.