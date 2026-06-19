La Bellea del Foc pide un 24 de junio festivo en la Comunitat Valenciana: "Nos vendría bien un poquito de ayuda"

El alcalde Luis Barcala con les Bellees del Foc Leire Arellano y María Pastor este jueves en la mascletà..

Alicante abre sus puertas de par en par para celebrar Les Fogueres de Sant Joan. María Pastor, Bellea del Foc, y Leire Arellano, Bellea del Foc Infantil, coinciden en señalar la hospitalidad como el rasgo distintivo de la capital alicantina durante su semana grande.

"Lo primero sería explicándoles lo que son, que son las fiestas oficiales de la ciudad", señala María Pastor al ser preguntada por cómo convencer a quien no conoce la celebración. Para la máxima representante, la clave es la cercanía: "Algo que nos diferencia de otros es que somos muy abiertos".

Esta visión es compartida por Leire Arellano, quien lanza un mensaje directo a los más pequeños. "Están invitados a hogueras porque son muy divertidas y cualquier niño, tanto niña como niño, puede disfrutar de ellas", afirma la Bellea del Foc Infantil con entusiasmo.

Para ambas representantes, la identidad de la fiesta reside en una combinación sensorial única. María destaca que Alicante ofrece "música, pólvora, nuestras preciosas hogueras, una indumentaria espectacular y, sobre todo, gente maravillosa".

Ante la llegada de visitantes durante el fin de semana central de la fiesta, María Pastor recomienda no perderse el inicio de todo. "La plantà es una de las cosas que a mi parecer más especiales son", explica, destacando la emoción de ver cómo las piezas llegan a los distritos tras un año de trabajo.

Leire, por su parte, propone una ruta que combine la fiesta con la esencia de la ciudad. "Yo les llevaría primero por toda la ciudad para que pudieran ver cada rincón", comenta, sugiriendo como parada obligatoria el Castillo de Santa Bárbara para "poder ver desde allí Alicante".

Más allá de la celebración, María Pastor aprovecha el altavoz de su cargo para realizar una reivindicación necesaria para el colectivo festero: la oficialidad del 24 de junio como festivo. "Nos merecemos algo así, un día festivo en un día tan bonito y tan importante como es el día de las Cremà", demanda con firmeza.

La Bellea del Foc lamenta que, pese al reconocimiento nacional de la fiesta, a veces falte apoyo institucional para facilitar su disfrute. "Nos vendría bien un poquito de ayuda y que se nos dé la importancia que tenemos", subraya Pastor.

En el plano personal, ambas se muestran emocionadas ante lo que está por venir. María asegura ir "sin expectativas" pero dispuesta a absorber cada instante. "Para mí lo mejor es el cariño de la gente", confiesa, destacando que el contacto con los ciudadanos es lo más especial de su cargo.

Leire Arellano, ante la intensidad de los días que se aproximan, mantiene la espontaneidad propia de su edad. "Reír sí que me voy a reír, pero llorar yo creo que depende del día", concluye la pequeña representante, lista para vivir unas Hogueras inolvidables.