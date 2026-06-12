La jueza solicita al Ayuntamiento de Alicante los correos que faltan sobre las viviendas

La magistrada que investiga el escándalo en la adjudicación de las viviendas públicas de la Playa de San Juan de Alicante ha pedido al Ayuntamiento todos los correos remitidos por Patrimonio entre el 15 y el 31 de enero, ya que el consistorio tan solo ha facilitado los comprendidos entre el 26 y el 31.

La magistrada titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, Amparo Rubio, ha requerido en la providencia que ha emitido este jueves y a la que ha tenido acceso EFE, que el Ayuntamiento de Alicante aporte la documentación detallada y expresa que ya fue objeto de requerimiento en la resolución del 23 de mayo y que ha pedido la acusación popular ejercida por el PSPV-PSOE.

La representación socialista había argumentado en un escrito dirigido a la jueza que en el oficio anterior ya pidió "todos los correos remitidos por el servicio de Gestión Patrimonial a la Vicesecretaría en el periodo comprendido entre el 15 de enero y el 31 de enero", pero que el Certificado de Comunicaciones del vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante hace referencia a que se han hecho llegar los "correspondientes al periodo comprendido entre el 26 y el 31 de enero".

Por todo ello, han suplicado a la magistrada que vuelva a pedir al consistorio todas las comunicaciones entre el departamento de Patrimonio y la Vicesecretaría municipal.

El "escándalo" de Les Naus, término usado por el alcalde alicantino, Luis Barcala (PP), ha desencadenado una intensa tormenta política en la ciudad desde que saltó a la luz a finales de enero, y ha provocado las dimisiones de la concejal popular de Urbanismo y una directora general municipal, además del funcionario autonómico que examinaba los expedientes.

La exedil de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez (PP) compareció ante la magistrada y afirmó desconocer si sus suegros —también adjudicatarios de una vivienda, al igual que ella— están empadronados en el complejo residencial.

Según fuentes jurídicas, Gómez sostuvo esta versión ante la titular del juzgado de Instrucción número 5 del Tribunal de Instancia de Alicante, pese a haber intercambiado el piso que inicialmente le fue asignado con el de sus suegros para obtener una vivienda en una planta superior. Este requisito de empadronamiento es una de las condiciones exigidas para acceder a este tipo de promociones públicas.

La exconcejal, que dimitió el pasado mes de febrero tras hacerse público el caso, declaró en calidad de investigada en una jornada en la que también comparecieron varios testigos y otros investigados, entre ellos empleados de la Generalitat y del Ayuntamiento, así como un arquitecto municipal y el promotor encargado del desarrollo urbanístico, quien también figura entre los beneficiarios.