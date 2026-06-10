Ya es oficial, Alicante instalará pantallas gigantes para ver el Mundial: horarios y ubicación para ver a La Roja

Los aficionados al fútbol tendrán un punto de encuentro en Alicante para seguir el camino de la Selección Española en el Mundial de 2026.

El Ayuntamiento habilitará el Centro de Tecnificación del Monte Tossal para retransmitir en directo los partidos de La Roja mediante dos pantallas gigantes y los videomarcadores de la instalación, con acceso gratuito para todos los asistentes.

La iniciativa permitirá seguir los encuentros de la fase de grupos en un formato similar al que ya reunió a miles de personas durante la pasada Eurocopa, cuando la Plaza de Toros se convirtió en un gran escenario para animar a la selección que acabaría proclamándose campeona de Europa.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado este lunes el dispositivo especial y ha animado a la ciudadanía a respaldar al combinado nacional durante una de las grandes citas deportivas del año.

"Invitamos a todos los alicantinos a volcarse, una vez más, con la selección española en una cita de tanta importancia deportiva y social como es un Mundial de Fútbol", ha señalado Barcala.

Barcala ha recordado el éxito de las retransmisiones organizadas durante la Eurocopa y ha destacado que el Centro de Tecnificación cuenta ahora con más pantallas y recursos audiovisuales gracias a las últimas inversiones realizadas en sus instalaciones.

Los accesos al pabellón abrirán una hora antes de cada encuentro para facilitar la entrada de los aficionados. La entrada será libre hasta completar aforo y no estará permitido acceder con bebidas alcohólicas.

Los primeros partidos de España

El calendario previsto para la fase inicial del campeonato incluye tres retransmisiones confirmadas:

España - Cabo Verde, el 15 de junio a las 18.00 horas.

España - Arabia Saudí, el 21 de junio a las 18.00 horas.

Uruguay - España, en la madrugada del 26 al 27 de junio, a las 02.00 horas.

El consistorio ha avanzado que, en caso de clasificación, también se habilitarán las instalaciones para seguir los encuentros de las rondas eliminatorias y una posible final.

España afronta el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con el cartel de candidata después de conquistar la Eurocopa de 2024 y mantener una generación de futbolistas que ha situado nuevamente al combinado nacional entre las principales potencias internacionales.

La selección dirigida por Luis de la Fuente buscará repetir la histórica gesta conseguida en Sudáfrica 2010, único Mundial que figura en su palmarés, al que se suman cuatro Eurocopas y la Liga de Naciones conquistada en 2023.