Desmantelan en Alicante un laboratorio de falsificación de documentos con 795 identidades listas para su venta

La Policía Nacional, en una operación coordinada con la Oficina de Lucha contra la Inmigración Ilegal (OLTIM) de Francia y con el apoyo de Europol, ha desmantelado en Alicante un laboratorio presuntamente dedicado a la fabricación y distribución de documentos de identidad y viaje falsificados con destino a distintos países europeos.

Según un comunicado de la Policía, la intervención se ha saldado con la detención del supuesto responsable de la actividad ilícita. En los registros realizados, los agentes han intervenido 795 documentos falsos preparados para su personalización y posterior envío.

Además, se ha incautado material técnico especializado, 1.500 euros en efectivo, un vehículo de alta gama y cuatro teléfonos móviles. También se ha solicitado el bloqueo de tres cuentas bancarias vinculadas a la actividad investigada.

La investigación se inició en septiembre de 2025 a través de los canales de cooperación policial internacional, después de que las autoridades francesas detectaran indicios sobre la posible existencia en España de una infraestructura dedicada a la falsificación documental.

Las pesquisas policiales permitieron determinar que la persona responsable de la distribución y, presumiblemente, también de la elaboración de documentos, se encontraba asentada en Alicante, desde donde realizaba los envíos postales para su distribución.

Los agentes revelaron que los documentos falsificados se ofertaban a través de una página web, desde la que se comercializaban y distribuían por diferentes países de Europa.

Entre los documentos ofrecidos figuraban cartas de identidad de distintos países europeos, incluido el Documento Nacional de Identidad español, con precios que alcanzaban los 400 euros por unidad.

795 documentos falsos

Una vez identificado y localizado el principal investigado en territorio español, las autoridades judiciales francesas emitieron una Orden Europea de Investigación.

En cumplimiento de dicha resolución, a finales de mayo de este año agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo dos diligencias de entrada y registro en Alicante, una en el domicilio del investigado y otra en un inmueble utilizado como laboratorio para la elaboración de la documentación falsificada.

Durante los registros, los agentes intervinieron un total de 795 documentos falsos, principalmente cartas de identidad europeas, etiquetas de visados Schengen y otros documentos preparados para su personalización y posterior distribución.

Asimismo, se incautó todo el equipamiento fotográfico, informático y técnico empleado para la falsificación documental, así como diversos materiales necesarios para la confección y envío de la documentación.

Sobre el detenido pesa una Orden Europea de Detención y Entrega por las autoridades de Francia

La investigación permitió constatar que la actividad se desarrollaba con un elevado grado de profesionalización, sustentada en un sistema de comercialización y distribución estructurado y apoyado por herramientas de marketing orientadas a la captación de clientes.

Además de la documentación y el material técnico intervenidos, los agentes incautaron un vehículo de alta gama, cuatro teléfonos móviles y 1.500 euros en efectivo. También se solicitó el bloqueo de tres cuentas bancarias utilizadas en España por el principal investigado para recibir los beneficios obtenidos mediante plataformas de pago en línea.

El detenido se encuentra actualmente en prisión provisional en España. Asimismo, sobre él pesa una Orden Europea de Detención y Entrega interesada por las autoridades francesas.