Alicante y Elche impulsan en torno a la A-79 un gran polo económico para atraer empresas de alto valor

Alicante y Elche dan un paso más en su estrategia conjunta de desarrollo al acordar la creación de un gran eje económico en el entorno de la A-79. El objetivo es atraer proyectos de alto valor añadido que necesiten amplias superficies para su implantación, desde industrias avanzadas hasta iniciativas ligadas a la innovación.

El acuerdo se ha cerrado este viernes en una reunión entre los concejales de Urbanismo de ambos municipios, Antonio Peral en Alicante y Francisco José Soler en Elche, y se incorporará a los respectivos planeamientos urbanísticos.

En el caso de Alicante, el Plan General Estructural (PGE) ya contemplaba este corredor estratégico, que ahora se amplía con suelo del término municipal ilicitano.

El resultado será un corredor económico de carácter supramunicipal llamado a convertirse en un gran espacio de oportunidad para actividades singulares y estratégicas, reforzando la conexión productiva entre ambas ciudades.

"Este acuerdo supone, de facto, situar sobre el terreno el área de desarrollo Alicante-Elche en la que llevamos trabajando de forma conjunta unos años, habilitando un amplio espacio entre ambos municipios para posibilitar el impulso de actividades estratégicas de carácter supramunicipal y que beneficiarán a las dos ciudades y a todo el entorno metropolitano", resalta el edil de Urbanismo de Alicante, Antonio Peral.

Soler ha señalado que "Alicante y Elche vuelven a demostrar que la colaboración entre administraciones es el mejor camino para impulsar proyectos transformadores. Este eje económico junto a la A-79 abre una oportunidad histórica para atraer empresas innovadoras, generar riqueza y fortalecer el liderazgo de nuestras ciudades en la provincia y en la Comunitat Valenciana".

El eje A-79 desempeña un papel estructurante en el sistema productivo al conectar directamente los ámbitos económicos de Alicante y Elche, favoreciendo la creación de sinergias, la complementariedad de actividades y el intercambio de flujos económicos, así como la cooperación empresarial y la generación de economías de escala en el ámbito metropolitano.

Un eje que aprovechará la enorme oportunidad que brinda la variante de Torrellano, que garantizará la conectividad del entorno a escala provincial, autonómica y nacional.

Se plantean, entre otras, actividades vinculadas a la innovación, la economía verde y las tecnologías avanzadas, así como usos productivos, logísticos o terciarios de carácter estratégico, junto con otras actividades de escala supramunicipal.

Este acuerdo refuerza la idea de un área metropolitana cada vez más integrada entre Alicante y Elche, donde la planificación urbana deja de entenderse como una suma de municipios para avanzar hacia una visión compartida del territorio.