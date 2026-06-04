Las mejores vistas de los fuegos artificiales de las Hogueras de Alicante: así es la exclusiva experiencia en el Castillo

Vista de los fuegos artificiales de Hogueras desde el castillo de Santa Bárbara.

La ciudad de Alicante puede presumir de un mirador perfecto para disfrutar de los brillantes fuegos artificiales que iluminan las noches que siguen a las Hogueras de San Juan, el Castillo de Santa Bárbara.

Tras la tradicional cremà, la fortaleza se prepara para albergar cinco noches donde la luz y el sonido serán los absolutos protagonistas desde la cumbre del Benacantil.

Del 25 al 29 de junio de 2026 se puede vivir la magia de los fuegos a 166 metros de altura, desde el privilegiado balcón del Baluarte de la Reina, con vistas a toda la costa y a la bahía de Alicante.

La velada, que comienza a las 00:00 h, tiene en su propuesta gastronómica otro de sus grandes atractivos. Cuenta con un menú diseñado exclusivamente para la ocasión y servido en siete pases.

La bienvenida arrancará con una degustación de vermut Agustina y aceitunas de La Explanada, dando paso a una cuidada selección marinera. Entre los entrantes destacan las tostas de salmón, la tabla de hueva y mojama de la Almadraba con tomate, y las tartaletas de ensaladilla.

Como marca la tradición alicantina, no faltarán las cocas artesanas, incluyendo la emblemática coca amb tonyina. El menú continúa con una selección de ibéricos de bellota y una tabla de quesos nacionales e internacionales.

Para los platos calientes, la organización ha apostado por sabores locales como el montadito "blanco y negro" con embutido de Pinoso y croquetas de rabo de toro y gamba. La gran novedad gastronómica es la minihamburguesa de ternera con salsa de turrón y cebolla caramelizada en pan brioche.

El broche dulce lo pondrán una mini tarta de queso y turrón y una degustación de Chocolates Marcos Tonda. La bodega incluirá vinos D.O. Alicante de la gama Tarima (Mediterráneo, Selección y Rosé), además de cervezas Mahou y una estación de vermut.

Toda la experiencia estará amenizada con música ambiente para crear una atmósfera especial antes y durante el disparo de los fuegos.

Las reservas

¿Y cómo se puede reservar? Los asistentes pueden adquirir mesas completas: para 4 personas (260 €), 6 personas (390 €), 8 personas (520 €) o 10 personas (650 €). Esto supone un precio de 65 euros por comensal, aunque existe la opción de mesa compartida por el mismo importe individual.

Un dato importante para las familias es que los niños menores de 4 años tienen entrada gratuita a la experiencia. El acceso al Castillo mediante el ascensor está incluido en el precio, y también habrá un servicio de lanzadera cada 20 minutos para la subida.

Para el regreso, los asistentes podrán bajar a pie por los itinerarios urbanos que cruzan el parque de La Ereta, o utilizar el ascensor y servicio de taxi. Eso sí, aunque se permite la descarga de pasajeros en coche, el aparcamiento dentro del Castillo no está permitido.