La jueza envía a la Policía Nacional al Ayuntamiento de Alicante por la adjudicación de viviendas de Les Naus

La magistrada Amparo Rubio, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, ha ordenado este viernes a la Policía Nacional que se persone en el Ayuntamiento de Alicante. El objetivo es requerir de forma presencial y "urgente" diversa documentación sobre la polémica promoción de viviendas de Les Naus.

La unidad adscrita del Cuerpo Nacional de Policía tiene la misión de identificar al responsable de los servicios jurídicos municipales para trasladarle un mensaje claro de la jueza. Según la providencia que recoge Efe, el consistorio dispone de un plazo improrrogable de cinco días naturales para entregar los papeles. La Policía aún no ha recibido esta orden que ha hecho pública el TSJCV, como confirma EL ESPAÑOL.

De no cumplirse este nuevo plazo, la magistrada ha advertido que el responsable podría incurrir en un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal. Esta medida drástica llega después de que el Ayuntamiento ignorara dos requerimientos previos realizados los días 12 y 21 de mayo.

La investigación no solo estrecha el cerco sobre la administración local. La jueza también ha reclamado al gerente de la cooperativa Fraorgi documentación técnica del proyecto y datos sobre los empleados de mercantiles vinculadas a la obra.

En el marco de la misma causa, el juzgado ha solicitado al sindicato CGT el pago de una fianza de 3.000 euros. Este es el requisito necesario para que puedan personarse como acusación popular, sumándose así a PSPV-PSOE y Ciudadanos.

Por otro lado, se ha fijado el próximo 17 de junio para una nueva ronda de testificales. Ese día comparecerán representantes de seis empresas de la construcción a petición de la Fiscalía Anticorrupción. También volverán a declarar la jefa y el secretario adjunto del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante.

El caso investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en la Playa de San Juan. Hasta el momento, hay 15 personas bajo investigación, incluyendo a la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y al arquitecto municipal Francisco Nieto.

La exconcejala Gómez, que dimitió en febrero, declaró recientemente que desconocía cualquier irregularidad y que se interesó por la promoción antes de su etapa política. No obstante, la justicia investiga el intercambio de pisos que realizó con sus suegros para obtener una vivienda en una planta superior.

Este proceso judicial camina en paralelo a las comisiones de investigación abiertas tanto en el Ayuntamiento como en Les Corts Valencianes. El propio alcalde, Luis Barcala, ha calificado los hechos como el "escándalo de Les Naus", un caso que ya ha provocado múltiples dimisiones en el área de Urbanismo y Vivienda.