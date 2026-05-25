Antonio Peral: "Vamos a poner una oferta de 42.000 viviendas en Alicante y el 40 % serán de protección oficial"

Alicante se prepara para una transformación sin precedentes bajo el nuevo Plan General de Urbanismo. El concejal del área, Antonio Peral, se enfrenta al reto de gestionar una de las áreas clave de la ciudad y lo hace con un ambicioso plan habitacional: "Vamos a poner en funcionamiento una oferta de 42.000 viviendas".

Esta cifra no es casual, sino que responde a una estrategia para equilibrar el crecimiento de la ciudad. "Más del 40% van a ser de protección oficial", subraya el edil con entusiasmo a EL ESPAÑOL, y con él destaca el compromiso social de un proyecto que podría transformar la visión de Alicante.

El desarrollo se articulará a través de la creación de "ocho nuevos barrios hoy desconocidos" que aparecerán en los nuevos mapas estructurales. Peral explica que el objetivo es preparar a Alicante para "cuando tenga cerca de 500.000 habitantes".

Una de las claves será la transformación de zonas industriales en residenciales. "Vamos a modificar el uso de la calificación de ese territorio; va a pasar de ser industrial a ser residencial", ha detallado el concejal.

Estas actuaciones de regeneración urbana se concentrarán especialmente en dos puntos críticos. Según Peral, este cambio de modelo "va en La Florida y va en Rabassa", permitiendo incorporar 14.000 viviendas en áreas con alta demanda.

El Plan General no solo busca construir casas, sino mejorar la calidad de vida. Para ello, se proyecta un "Eje Verde" que supondrá la "incorporación del triple de zonas verdes que vamos a poner a disposición de los ciudadanos".

El parque "más grande"

Este cinturón verde rodeará el casco urbano por el norte, conectando desde la Serra Grossa hasta las lagunas de Rabasa. "Ese va a ser el parque forestal más grande de la ciudad", afirma con rotundidad el concejal.

El Parque Central será una realidad tangible a corto plazo. "La mayor parte lo veríamos terminado antes de que concluya la próxima legislatura", asegura Peral, estimando que para 2030 el 80% del ajardinamiento estará finalizado.

El Eje Azul del frente litoral

La conexión con el mar es el otro gran pilar estratégico. El concejal destaca la importancia de la variante de Torrellano para retirar las vías del tren de San Gabriel, un paso esencial para "regenerar urbanísticamente todo ese espacio".

La meta es ambiciosa: "Conectar 21 kilómetros de paseo por el frente litoral hasta la playa de San Juan". Esta gran infraestructura busca potenciar una ciudad que Peral define como "marinera, mediana, amable y accesible".

El edil destaca hitos como la pasarela de madera en la playa de la Albufereta, que es el primer paso para consolidar una "sexta playa de calidad y categoría". Es, en definitiva, un diseño para que los alicantinos decidan "cómo queremos que sea nuestra ciudad del presente y del futuro".