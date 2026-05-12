Multitudinario adiós a José, el militar del MOE y costalero de la Santa Cruz y El Morenet fallecido este domingo

José Zaragoza, con su hijo, en un reportaje para EL ESPAÑOL sobre su relación con la Hermandad de la Santa Cruz. M. H.

Alicante ha dicho adiós este martes a una de sus figuras más queridas y respetadas. Casi un millar de personas han abarrotado la Concatedral de San Nicolás para despedir a José Manuel Zaragoza Sanchís, fallecido este domingo a los 52 años. El funeral ha sido una muestra de dolor y respeto que ha unido a la cúpula militar con el mundo cofrade, reflejando la huella que deja en la sociedad alicantina.

La trayectoria militar de Zaragoza fue la de un profesional hecho a sí mismo, siempre ligado a la excelencia. Entró en el Ejército como personal de tropa y su carrera estuvo marcada por su pertenencia al GOE IV (Grupo de Operaciones Especiales), unidad con la que se desplazó a Alicante. Destinado actualmente en el Cuartel General del MOE como subteniente, formó parte de la Unidad de Operaciones Especiales, el cuerpo de élite más exigente de las Fuerzas Armadas.

Sus compañeros del cuartel de Rabassa, muchos presentes este martes en San Nicolás, lo recordarán siempre como un profesional impecable, de los que forjaron la identidad de los boinas verdes en la ciudad con serenidad y compromiso. Una labor en la que, en el apoyo del área de comunicación, siempre se preocupó de transmitir sus valores con entusiasmo.

Más allá del uniforme, José Manuel era un hombre de una fe inquebrantable y un pilar de la Semana Santa. Al dar testimonio de su fe se definía como "un pecador". Miembro activo de la Hermandad de la Santa Cruz, su labor fue fundamental en la Cofradía del Cristo 'El Morenet', Patrón de los Hombres del Mar, donde ejercía como miembro de su junta directiva.

Laura Méndez, presidenta de la cofradía del Morenet, resume el sentir de todos los presentes: "Era para todo y para todos, era un hombre bueno, de los que ya no quedan. Sé que siempre va a estar con nosotros, vigilando al 'perraje'". Esta expresión, cargada de la complicidad y el cariño de quienes comparten la devoción marinera, resuena con fuerza en su despedida.

La Junta Mayor de la Semana Santa de Alicante ha reiterado su dolor por la pérdida de un hombre cuya vida fue "ejemplo de entrega, fe y servicio a los demás". La asistencia masiva a su funeral, con casi mil personas acompañando a su mujer y a sus dos hijos, confirma que José Manuel Zaragoza no solo servía a su bandera, sino que custodiaba el alma de su ciudad en cada procesión y en cada acto de servicio.