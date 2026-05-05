¿Quién es Leire Arellano? La Bellea de Alicante quiere revolucionar la fiesta: "Hogueras no es solo para niñas"

Desde el pasado viernes, el nombre de Leire Arellano es el más buscado de la ciudad de Alicante. A sus 10 años y como alumna de quinto de primaria en el colegio Carmelitas, su vida ha dado un giro de 180 grados al convertirse en la máxima representante de los niños alicantinos.

Leire se define como una niña activa y con intereses muy variados. "Me encanta bailar, hacer gimnasia artística, pintar y hacer puzles", confiesa con naturalidad al hablar de su día a día fuera del mundo del fuego.

Su vinculación con la fiesta no es algo nuevo, sino una herencia vital. "Estoy desde que nací en hogueras", explica, asegurando que nunca hubo un momento en el que dudara de su pasión: "No, yo dije: me encanta esto".

Como nueva embajadora, Leire tiene claro uno de sus principales objetivos: fomentar la participación infantil, especialmente entre los niños. En su propio entorno escolar ya ejerce este liderazgo, destacando que en su colegio "hay bastantes" miembros de la fiesta y que ella es la cuarta en salir del fuego.

"Hogueras no es solo para niñas", reivindica con fuerza Leire. Su mensaje para los más pequeños de la ciudad es directo: "Se pueden apuntar los niños, son superdivertidas y se tienen que apuntar porque les va a gustar".

Respecto a lo que espera de este año tan especial, la pequeña Bellea lo tiene claro. "Me gustaría estar todas las hogueras con mis damas y pasárnoslo genial todas juntas", comenta emocionada por el vínculo que está creando con sus compañeras y las representantes adultas.

Aunque muchos esperarían que su acto favorito fuera la Ofrenda o la propia Elección, Leire sorprende al elegir la Plantà. "Me encanta esperar al monumento con mi hoguera y luego ayudar a decorar y ver cómo lo plantan", explica sobre este momento tan artesanal.

Su implicación en la comisión va más allá de los días de fiesta, participando en actividades durante todo el año que incluyen "bailar en los playbacks, bailar en la elección" o asistir a cursos formativos.

Uno de los aspectos que más ha sorprendido de su perfil es su interés por talleres poco habituales. "Me gusta ir a cursos, por ejemplo, el de primeros auxilios o el de la pólvora", afirma, demostrando una curiosidad que va más allá de lo meramente estético.

Leire se prepara ahora para vivir lo que describe como una "montaña rusa de emociones". Es consciente de que los sentimientos estarán a flor de piel durante todo el ejercicio: "Puede ser que llore mucho".

Al ser preguntada por el momento más duro, no duda en señalar el final del ciclo. "Yo creo que la Cremà sí que voy a llorar", admite, aunque antes le espera un año lleno de viajes para conocer otras celebraciones como las Fallas o las fiestas de Elche y Burriana, las cuales conoce pero "no había ido" todavía.

Con una sonrisa y la responsabilidad de representar a todos los niños alicantinos, Leire Arellano inicia un reinado donde su naturalidad y su amor por la tradición serán sus mejores señas de identidad.