La oposición fuerza el pulso en Les Corts: pide citar a Mazón por el caso de Les Naus de Alicante

El salto a Les Corts del escándalo de las viviendas públicas protegidas en la ciudad de Alicante sigue su escalada. Este lunes PSOE y Compromís han avanzado que pedirán las comparecencias del exjefe del Consell Carlos Mazón y de los actuales presidente de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca y la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero.

"Todos ellos han posibilitado que se pudieran dar vivienda pública a personas del Partido Popular, que no merecían acceder a esa vivienda pública, con ese cambio de legislación que aprobaron". Así lo afirma el síndic de Compromís, Joan Baldoví, en declaraciones que recoge Efe en Valencia.

En una línea similar se ha mostrado el síndic del PSOE José Muñoz, compartiendo el mismo foco en los máximos responsables políticos del Partido Popular. Su objetivo es que por ella también pase el alcalde de Alicante, Luis Barcala.

Según Baldoví, ha quedado ya "perfectamente acreditado que esas viviendas se adjudicaron a personas que no tenían derecho" a ello, mediante "ese cambio de la normativa" por parte del Consell.

Pero quién irá o no será un aspecto que se acordará en una comisión que preside la diputada de Vox por Alicante Ana Vega. Y el martes 5 de mayo será en la segunda sesión de la comisión donde se presenten oficialmente los planes de trabajo de cada grupo, es decir, la lista de quienes se quiere que participen.

Fuentes de la oposición razonan a EL ESPAÑOL que si bien esa es la hoja de ruta oficial lo que temen es que PP y Vox pacten para desactivar esta comisión porque "tendrá el ritmo que ellos marquen". De hecho, ya señalan lo sucedido en la comisión organizada en Alicante como precedente negativo en ese sentido. Aquí esperan un resultado similar aunque "con disimulo".

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