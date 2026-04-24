Vox pedirá a Barcala la aplicación de la "prioridad nacional" como en Aragón y Extremadura: "¿A quién le darías antes una manta?"

Vox va más allá de los Gobiernos de Extremadura y Aragón para implantar su agenda. En la ciudad de Alicante la portavoz municipal Carmen Robledillo acaba de presentar una declaración institucional con la que presionará al equipo que lidera Luis Barcala para que acepte su regla de "prioridad nacional".

La decisión se sabrá en el pleno del próximo jueves 30 de abril. El objetivo con el que presentan su texto es "garantizar la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de Bienestar de los españoles". Eso se traduce en que exigen la repatriación de todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en España.

"Nosotros somos muy claros: prioridad nacional con el acceso a la vivienda pública y con el acceso a todo tipo de ayudas y prestaciones sociales", cuenta Robledillo a EL ESPAÑOL. Y para ello plantea una pregunta: "¿A quién le darías antes una manta?".

La portavoz sostiene que esta medida es necesaria "porque consideramos que los españoles tienen que ser lo primero y lo creemos porque los españoles están discriminados en estos momentos". Según Vox, esta supuesta discriminación se la denuncian los propios ciudadanos en los barrios.

La declaración institucional describe un escenario donde la "inmigración masiva y descontrolada" ha provocado el deterioro de los servicios públicos. Y para ello cita la llegada de personas extranjeras en los últimos cinco años, casi 2,5 millones según el INE.

La formación aprovecha esa cifra para vincularla con un incremento de la criminalidad. Así pone de ejemplo que "el tráfico de drogas se ha incrementado en un 60,9 %" y las agresiones sexuales en un 215,2 %.

Robledillo apela directamente al alcalde de Alicante: "Esperamos que el señor Barcala lo comprenda como lo han hecho en Extremadura y Aragón". Asegura que la mayoría de los españoles "sí lo comprenden, lo aceptan y lo aplauden".

Ese es el punto en el que la formación que dirige Santiago Abascal destaca que está intentando aplicar esta medida en los diferentes escalones de la Administración pública en la que están presentes. En el caso de las autonomías mencionadas así ha sido después de un pacto de Gobierno entre el PP y Vox.

Este miércoles, en el Congreso, este tema se ha convertido en una de las claves del enfrentamiento entre PSOE y PP. El presidente Pedro Sánchez ha calificado el acuerdo en Extremadura como "una patada a la Constitución" que "viola el principio de igualdad entre españoles".

La iniciativa también insta al Gobierno de España a derogar decretos recientes que regulan la atención sanitaria universal y la regularización de extranjeros. Vox critica duramente el Real Decreto 316/2026, que permitiría regularizar a medio millón de extranjeros en situación ilegal.

En cuanto a la sanidad, la formación pide impedir que los inmigrantes ilegales usen el sistema sanitario, salvo en "casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia". Consideran que el sistema actual premia a quienes "vulneraron las leyes españolas para acceder a nuestro territorio".

Finalmente, la propuesta busca que las prestaciones y pensiones de naturaleza no contributiva queden "reservadas a los españoles". Para Vox, esta preferencia en el acceso a ayudas públicas no es arbitraria, sino que responde a un "principio elemental de responsabilidad política".