La jueza del 'caso Les Naus' cita a declarar a la exconcejala de Urbanismo de Alicante y a otros 14 investigados

Residencial Les Naus, ubicado en Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante. Fraorgi

La jueza del 'caso Les Naus' cita a declarar a 15 investigados y a 7 testigos, entre ellos la exconcejala de Urbanismo de Alicante, Rocío G.G, en diferentes días de los próximos meses de mayo y junio.

La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en la urbanización de Playa de San Juan, también cita en calidad de investigada a la jefa del Servicio de Contratación del Consistorio alicantino, María P.M., al arquitecto municipal Francisco N.T., al administrador único de la cooperativa promotora del residencial, Francisco O.G., y al jefe de la Sección de Vivienda Protegida de la Conselleria de Vivienda, Roberto P.P.

Todos ellos deberán comparecer ante la instructora asistidos de abogados el próximo 20 de mayo a partir de las 10 horas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El 5 de junio siguiente están citadas a declarar, también en calidad de investigadas, otras 10 personas, que son beneficiarias de la adjudicación de nueve viviendas.

Los testigos prestarán declaración antes, el 8 de mayo. Son, por parte de la Conselleria de Vivienda, el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, la jefa de sección de Emergencia Habitacional, una técnica de Arquitectura y otra de gestión de Administración General. Y por parte del Ayuntamiento, la jefa de servicio de Gestión Patrimonial, un técnico de ese servicio y el arquitecto jefe del Departamento Técnico de Control de Obras.

Todas estas citaciones han sido acordadas a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Por otro lado, en la providencia, la magistrada rechaza la solicitud de la acusación popular que ejerce Ciudadanos de recibir declaración como testigo, y no como investigado, al jefe de Sección de Vivienda Protegida, Roberto P.P., porque el Ministerio Público considera que este funcionario está presuntamente implicado en los hechos objeto de investigación.

La notificación se produce un día después de que el portavoz de Compromís en Alicante, Rafa Mas, denunciara presiones del alcalde de Alicante, Luis Barcala, por sus declaraciones sobre el caso Les Naus.

Mas ha hecho público el requerimiento notarial que, según afirma, le han remitido el alcalde Luis Barcala y la concejala Nayma Beldjilali a su domicilio particular.

En dicho documento se le exige que rectifique y pida disculpas por diversas declaraciones realizadas tanto en sesiones plenarias como en medios de comunicación.

"Me han mandado un requerimiento notarial pidiendo que rectifique, pida disculpas y no vuelva a denunciar lo que considero el mayor escándalo urbanístico y de vivienda de Alicante y de España en los últimos años. No voy a retirar nada", señaló.