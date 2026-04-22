Confirmado por el Ayuntamiento: Alicante tendrá viviendas más asequibles con modelos como el 'coliving'

El Ayuntamiento de Alicante da un paso para adaptar la ciudad a nuevas formas de vivir. El Plan General Estructural (PGE) incluirá una normativa específica que permita implantar modelos residenciales emergentes y fijar cómo deben desarrollarse, desde su diseño hasta sus condiciones de habitabilidad y calidad urbana.

Entre ellos figuran fórmulas como el 'flex living', el 'coliving', los alojamientos dotacionales o las residencias temporales ligadas a la actividad laboral o académica. No obstante, el Consistorio estudia adelantar su regulación incluso antes de la aprobación definitiva del plan, mediante ajustes puntuales.

Esta apuesta forma parte de una de las líneas clave del nuevo planeamiento urbanístico, abordada en la última mesa de diálogo sobre vivienda. Se trata del documento más relevante para Alicante en casi cuatro décadas y, en él, los expertos coinciden en la necesidad de impulsar alternativas más flexibles y asequibles, ya consolidadas en otros países europeos.

En palabras del concejal de Urbanismo, Antonio Peral: "El PGE debe recoger estas nuevas tipologías de vivienda con una regulación clara y flexible, capaz de dar respuesta a la transformación de los modelos de hogar, los patrones de movilidad y las nuevas formas de convivencia".

El nuevo planeamiento urbanístico apuesta por dar cabida a una generación de viviendas más flexible y adaptada a la realidad actual. Se trata de modelos pensados para responder a necesidades cambiantes, donde el tiempo de estancia, el uso de los espacios o los servicios asociados ya no siguen el esquema tradicional.

Entre estas fórmulas se encuentran opciones orientadas a estancias temporales o de duración media, con servicios comunes y gestión unificada, especialmente dirigidas a trabajadores desplazados.

También ganan peso modelos basados en la convivencia, con espacios privados más reducidos que se complementan con amplias zonas compartidas para trabajar, cocinar o socializar, muy enfocados a perfiles jóvenes.

A ello se suman alojamientos vinculados a suelo público, concebidos para garantizar el acceso a colectivos concretos o en situación de vulnerabilidad, así como residencias temporales ligadas a la actividad académica, científica o económica.

Incluso la vivienda tradicional evoluciona hacia formatos más adaptables, capaces de ajustarse a distintos momentos vitales o configuraciones familiares.

El objetivo es diversificar la oferta residencial sin perder de vista la calidad urbana, garantizando que estas nuevas formas de habitar se integren de manera equilibrada tanto en los barrios ya consolidados como en los futuros desarrollos.

Mesa vivienda

El Plan General contempla actuaciones para impulsar más de 40.000 viviendas, de las cuales 22.300 se promoverán en barrios de nuevos desarrollos; 14.300 en operaciones de regeneración y transformación urbana, ; 5.000 serán el resultado de actuaciones de redensificación o sobre vacíos de la ciudad consolidada; y 1.300 serán viviendas dotacionales de alquiler asequible.

Estas estrategias se debatieron este martes en la mesa temática de diálogo sobre vivienda, en la que intervinieron representantes de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), la Universidad de Alicante y de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia).

Los intervinientes coincidieron en resaltar la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

Abogaron por el desarrollo de vivienda de alquiler asequible, vivienda social y vivienda protegida y apostaron por la "flexibilidad" normativa a la hora de diseñar nuevos tipos de vivienda de construcción rápida y de menor coste, con capacidad para adaptarse a los nuevos modelos de hogar que puedan surgir.