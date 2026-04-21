Rafa Mas denuncia presiones del alcalde de Alicante por sus declaraciones sobre el caso Les Naus: "No voy a retirar nada"

La urbanización residencial Les Naus, foco del escándalo con las viviendas públicas en Playa de San Juan. H.F.

El portavoz del Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha hecho público el requerimiento notarial que, según afirma, le han remitido el alcalde Luis Barcala y la concejala Nayma Beldjilali a su domicilio particular.

En dicho documento se le exige que rectifique y pida disculpas por diversas declaraciones realizadas tanto en sesiones plenarias como en medios de comunicación en relación con el caso de Les Naus.

Mas ha asegurado que el requerimiento le concede un plazo de dos días para retractarse y abstenerse de volver a pronunciarse en los términos utilizados hasta ahora.

“El alcalde de Alicante, Luis Barcala, amenaza con denunciarnos y denunciarme. Me han mandado un requerimiento notarial pidiendo que rectifique, pida disculpas y no vuelva a denunciar lo que considero el mayor escándalo urbanístico y de vivienda de Alicante y de España en los últimos años”, ha señalado.

El edil ha calificado la situación de “grave”, no solo por el contenido del requerimiento, sino también por la forma en la que este le ha sido entregado.

Según ha explicado, el documento fue llevado a la puerta de su vivienda personal por un notario, lo que le ha llevado a cuestionar cómo se ha accedido a su dirección.

“Es un dato extremadamente sensible. Tendrán que explicar cómo han accedido a él. Espero que no hayan usado su cargo para un fin particular y revelando datos personales protegidos”, ha advertido, añadiendo que, a su juicio, “se ha traspasado una línea roja”.

En relación con el fondo del asunto, Mas ha defendido su derecho a seguir denunciando lo que considera una presunta trama vinculada a la gestión del suelo y la vivienda pública.

Ha insistido en que sus declaraciones se basan en informaciones publicadas en distintos medios de comunicación, que apuntan a posibles irregularidades en el acceso a viviendas protegidas por parte de personas vinculadas al Partido Popular, y en el hecho de que el caso se encuentra bajo investigación judicial.

“¿Qué pretenden con esto? ¿Que nos callemos? ¿Que no digamos que miles de personas lo están pasando muy mal para acceder a una vivienda? ¿Que no señalemos que este asunto salió a la luz gracias a la prensa?”, se ha preguntado el portavoz de Compromís, quien ha reiterado que no retirará sus manifestaciones.

Según el texto del requerimiento notarial, se le solicita que rectifique expresiones vertidas en redes sociales y declaraciones públicas en las que atribuía responsabilidades políticas al alcalde y reclamaba su colaboración con la justicia. Entre ellas, frases como “es el responsable directo e indirecto de esta trama” o “las viviendas de protección pública están para garantizar un derecho social y no para repartir favores”.

Mas ha concluido que no tiene intención de rectificar ni pedir disculpas, defendiendo que sus palabras se enmarcan en el ejercicio de la crítica política y en la defensa del interés público. Mientras tanto, el conflicto abre un nuevo frente político y jurídico en torno al caso de Les Naus, que sigue generando tensión en el Ayuntamiento de Alicante.