Getafe reconocerá al técnico alicantino José Bordalás como Hijo Adoptivo de la localidad

José Bordalás es el entrenador de Alicante que más partidos ha dirigido en Primera.

José Bordalás, uno de los entrenadores más reconocibles del fútbol español y con profundas raíces en Alicante, será nombrado Hijo Adoptivo de Getafe en reconocimiento a su trayectoria y a su estrecha vinculación con la ciudad madrileña.

El Ayuntamiento ha iniciado ya el expediente para conceder esta distinción al técnico, nacido en 1964 en la provincia alicantina y convertido con el paso de los años en una figura clave en la historia reciente del club azulón.

El reconocimiento trasciende lo puramente deportivo. En Getafe entienden que Bordalás representa valores como "el esfuerzo, la disciplina y la capacidad de sobreponerse a la adversidad", señas de identidad que han marcado tanto su carrera como la evolución del equipo bajo su mando.

Su figura ha ido creciendo hasta convertirse en un símbolo para la afición, que ha respaldado la iniciativa a través de la Federación de Peñas.

La alcaldesa, Sara Hernández, ha destacado el vínculo emocional que el entrenador ha construido con la ciudad, más allá de los resultados.

Bordalás, forjado en el fútbol desde Alicante, dirigió equipos como el filial del Alicante, el propio Alicante en varias etapas, el Hércules —al que logró salvar del descenso—, el Novelda, el Elche —al que llevó a las puertas de Primera— o el Alcoyano, con el que fue campeón. Con una trayectoria marcada por el trabajo constante, encontró en Getafe el escenario donde consolidar su estilo y dejar huella.

Su historia en el club está marcada por dos etapas decisivas. En la temporada 2016-17 protagonizó el conocido como "milagro del ascenso", recogiendo a un equipo en puestos de descenso en Segunda y llevándolo a Primera en apenas unos meses. Años después, en 2023, regresó en un momento límite para firmar una salvación que volvió a evidenciar su capacidad para gestionar situaciones extremas.

Bajo su dirección, el Getafe alcanzó algunos de los mejores momentos de su historia reciente, como la quinta plaza en la temporada 2018-19 y su participación en competiciones europeas. Aquella etapa dejó noches inolvidables, como la eliminatoria ante el Ajax en la Liga Europa, que situó al club en el escaparate continental.

Con más de ocho temporadas vinculado a la entidad, Bordalás ha sido protagonista directo de una de las etapas más estables del Getafe en la élite. Para el Ayuntamiento, su figura encarna el espíritu de una ciudad que se reconoce en el trabajo silencioso y la perseverancia.

El técnico, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Alicante, acogió este reconocimiento con "emoción y orgullo". "Getafe me acogió desde el primer día con los brazos abiertos. Hemos sufrido y disfrutado mucho y eso hace que el vínculo sea más fuerte. No nací aquí. Quiero mucho a Alicante, mi tierra, pero Getafe también forma parte de mi vida y también la siento como mi ciudad", afirmó.

El nombramiento será ahora sometido a aprobación oficial, pero en Getafe ya se da por hecho que el técnico alicantino recibirá un reconocimiento que refuerza un vínculo construido con el paso de los años y que trasciende lo deportivo.