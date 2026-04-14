Ya es oficial: estos son los cortes de tráfico y los horarios del autobús en Alicante para la Santa Faz

El Ayuntamiento de Alicante ha detallado ya el dispositivo especial de movilidad para la romería de la Santa Faz, con cortes de tráfico, refuerzo del transporte público y una lanzadera específica para facilitar el acceso al monasterio este jueves.

El próximo jueves, los alicantinos y alicantinas celebran uno de los días más esperados del año: la romería de la Santa Faz. Como cada edición, la gran incógnita vuelve a ser la misma, cómo desplazarse hasta el monasterio sin contratiempos y qué calles y carreteras permanecerán cerradas durante la jornada.

Para dar respuesta a esta demanda, el Ayuntamiento de Alicante y MIA Vectalia han activado un dispositivo especial de transporte. La principal medida será la puesta en marcha de una lanzadera entre la Plaza Puerta del Mar y el Caserío, con salidas cada cinco minutos entre las siete de la mañana y las nueve de la noche.

Además, se reforzarán las líneas de autobús 02, 08, 11 y 22, que contarán con frecuencias de paso de 15 minutos para mejorar la conexión con las playas y los barrios, desde El Pla hasta La Florida. Como apoyo adicional, se habilitará una parada de taxis con capacidad para diez vehículos en el Postiguet, a la altura de la pasarela peatonal.

Modificaciones de líneas

La ocupación de la avenida de Denia (sentido hacia Alicante) obligará a que los itinerarios de las líneas 02, 09, 11, Castillo Santa Bárbara (CSB) y Turibús se vean sensiblemente modificados, por la imposibilidad de realizar los giros, hacia Gran Vía o Padre Esplá o por López de Osaba.

Por lo que es necesario modificar parcialmente para ese día los recorridos de las líneas 02, 09, 11 y 11, quedando del siguiente modo:



Línea 02: En dirección Sagrada Familia, desde Teatro, seguirá por Rambla, Jaime II, Vázquez de Mella, Doctor Mas Magro, Celia Valls y trayecto habitual. En dirección a La Florida, desde Dr. Sapena, continuará por Vázquez de Mella, Jaime II, Avda. Alfonso El Sabio y ruta habitual. Volviendo a su itinerario habitual una vez abierta la calle Altamira, alrededor de las 10 horas. Queda suprimido el tramo entre Plaza del Mar y Padre Esplá por la playa.



Línea 09: En dirección Playa San Juan, al estar cortada la avenida de la Albufereta cruce con la de Denia, desde Alfonso X el Sabio continuará por López Torregrosa, Rambla, San Fernando, Plaza del Mar, avenidas de Jovellanos y Villajoyosa, y ruta normal. En dirección a RENFE, desde la Isleta continuará por la avenida de Villajoyosa, Puerta del Mar, calle San Telmo, Altamira, Rambla, Alfonso el Sabio y ruta habitual.



Líneas 11 y 11H: En dirección a la glorieta intersección de avenida de Denia con Gran Vía, Pintor Xabier Soler (Jesuitas), se efectuará recorrido habitual hasta Gran Vía -Juan Sanchís Candela-, Gran Vía -Pintor Xabier Soler- y realiza la cabecera del servicio en la intersección con avenida de León de Nicaragua. Para poder continuar trayecto desde allí hasta el Hospital, será preciso realizar trasbordo en el Colegio Jesuitas con la lanzadera que en servicio continuo comunica la Puerta del Mar con Santa Faz. En dirección a Colonia Requena, desde la nueva cabecera continuará el recorrido habitual.



Línea 22. En dirección a Playa de San Juan situará su cabecera en la avenida de Maisonnave, para seguir por Gadea, Mártires de la Libertad, Plaza Puerta del Mar y su ruta habitual. En dirección a Renfe desde la Plaza del Mar, seguirá por Mártires de la Libertad, Gadea, Maisonnave y su ruta habitual.



Línea CBS. Desde el inicio del servicio hasta la apertura al tráfico del acceso a la avenida de Denia, la línea realizará el trayecto desde la plaza de Gómez Ulla hasta el Castillo.

Línea Turibús. Debido a la imposibilidad de realizar gran parte de su recorrido por el horario de mañana, prestará servicio sólo en el horario de la tarde desde las 16 horas.



Refuerzo de líneas

Además, para cubrir el incremento de demanda, se dispondrá de horario de sábados en las líneas 02, 08 y 13 TAM y de laborables en la línea 22 del TAM. Las frecuencias o intervalos de paso serían las siguientes: línea 2, cada 15 minutos; línea 8, cada 14 minutos, línea 13, cada 17 minutos; y la línea 22, cada 16 minutos.



Cierre al tráfico

Con motivo de la celebración de la festividad de la Santa Faz, se establecen durante la jornada del jueves, entre las 4:00 y las 24:00 horas, se habilitarán los desvíos por el cierre al tráfico del itinerario de la peregrina por la avenida de Denia (N332-340), estableciéndose los cortes oportunos en las confluencias con Vázquez de Mella, Gran Vía y Vía Parque.

Además, se preocuran los desvíos oportunos por el frente litoral en dirección a las playas por la avenida de Villajoyosa (Cantera) y hacia la A70.

Quedará cerrado el acceso 10 de la A70 de Vistahermosa, afectado por la peregrinación, al tiempo que se recomienda utilizar el resto de accesos de la autovía para entrar o salir a la ciudad.

A continuación, las principales medidas de tráfico.

1. La Avda. Denia (N-332/340), desde el enlace de la Goteta, hasta el cruce de Sant Joan d´Alacant, estará cortada al tráfico en general, pudiendo circular exclusivamente vehículos autorizados.

2. El tráfico de paso desde Alicante con destino Valencia, se desviará por el itinerario siguiente: Juan Bautista Lafora, Jovellanos, CV-7690 (Avda. Villajoyosa-Condomina), Costa Blanca, Goleta, Costa Blanca, Irlanda, Avda. Niza y CV-7691 por la costa (las vías Avda. Jaime I el Conquistador y San Bartolomé del término municipal de Campello), hasta el cruce con la N-332 en el término municipal de El Campello y a través de la autovía A-70.

3. El acceso a la autovía A-70 desde Vistahermosa se cerrará al tráfico, quedando habilitados el resto de accesos a la autovía. La salida de la autovía A-70 a Vistahermosa (salida 10 "ALICANTE (norte). Avda. Denia") también estará cerrada.

4. El tráfico con destino a Alicante y en especial a la zona de playas, que circule por la N-332, se desviará en una primera instancia en el cruce de la N-332 con la CV-7691, en el término municipal de El Campello, accediendo a Alicante por la CV-7690.

5. Los vehículos que accedan a Alicante por la N-332, tendrán que desviarse obligatoriamente en el enlace N-332 con la autovía A-7, en el término municipal de Sant Joan d´Alacant.

6. El tráfico con origen Alicante y destino Alcoy o viceversa a través de la N-340, podrá acceder a través de la autovía A-70 por cualquier enlace. También podrá utilizar el itinerario CV-7690 y CV-772 (Carretera de Sant Joan d´Alacant a Playa Muchavista) en el término municipal de Sant Joan d´Alacant.

7. La Gran Vía se cerrará al tráfico en el Camino Cruz de Piedra con acceso restringido a las urgencias de la Clínica Vistahermosa.

8. La Avda. Vazquez de Mella estará cortada al tráfico a la altura de la Pza. Dr. Más Almagro, sin acceso a la Avda. Denia. El acceso a la Avda. Jaime II desde la Rambla y Avda. Alfonso el Sabio se permitirá a residentes, Tam y Taxis.

9. La ronda San Vicente-Santa Faz, (CV-821) estará cortada a la altura de la rotonda que enlaza con el ramal CV-8214 de acceso a Sant Joan d´Alacant (rotonda del acueducto).

10. La Avda. Pintor Perezgil se cortará al tráfico a la altura de la rotonda de la C/ Oviedo y Avda. Locutor Vicente Hipólito.