El Ayuntamiento de Alicante y el ministro Puente desvelan este lunes el proyecto para soterrar las vías que dividen la ciudad

Alicante conocerá este lunes el esperado proyecto para soterrar las vías del tren que históricamente han dividido la capital, el Parque Central, en un acto del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el alcalde Luis Barcala, junto al president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

A las 10.30 horas en el solemne Salón Azul del ayuntamiento, el ministro Puente presentará los pormenores de una actuación encaminada a atender una reivindicación histórica demorada durante más de dos décadas que transformará urbana y paisajísticamente la ciudad.

Esto será así porque deberá eliminar la brecha física que suponen las vías para la movilidad y la permeabilidad entre los barrios de San Blas, por un lado, y Benalúa y Alipark, en la cara sur, con un desnivel de cerca de diez metros en algunos puntos cercanos al extremo de la estación ferroviaria de Adif, desde donde se toman los AVE, Cercanías y trenes de larga y media distancia, y donde confluirá el tranvía.

El alcalde de Alicante, el popular Barcala, ha explicado recientemente que ha preparado la presentación del proyecto del Parque Central con el ministro de Transportes, el socialista Puente, con quien le une una estrecha relación personal por encima de las diferencias políticas.

Ante el president Pérez Llorca, ambos desvelarán los detalles de una gran operación urbanística que tiene como punto neurálgico los 600 metros de vía de tren al descubierto que aún perduran entre la plaza de la Estrella (al lado de la estación de Adif) y la calle de Ausó y Monzó, a la altura de Alipark.

La actuación se desarrollará dentro del ámbito OI/2 de 468.000 metros cuadrados que, a falta de que se conozcan los detalles, se convertirá en el gran pulmón verde para la ciudad, incluidas dotaciones públicas y unas 1.400 viviendas, algunas de protección pública.

El desarrollo del Parque Central acumula retrasos desde hace más de dos décadas, tiempo en el que ha habido presentaciones y documentos que no han pasado del estadio inicial pese a constituir una de las principales demandas vecinales.

Así se reflejó en la consulta pública abierta en julio del pasado año por la concejalía de Urbanismo para saber la opinión de la ciudadanía sobre qué esperaba del Parque Central y donde participaron más de 3.200 personas.

Entre las conclusiones de ese multitudinario proceso vecinal destacaron que los alicantinos prefieren un Parque Central con edificaciones en altura para que ocupen menos espacio y ganar superficie para otros usos, con prioridad para las zonas verdes y las dotaciones públicas, y también que parte de las viviendas sociales sean para menores de 35 y mayores de 65 años, así como que el espacio libre vaya a zonas verdes y dotaciones deportivas y de ocio.

La principal estancia del edificio histórico consistorial, el Salón Azul, albergará la presentación. La estancia está muy ligada al tren porque fue especialmente diseñada para Isabel II con motivo de la visita de la reina a la ciudad durante tres días a partir del 25 de mayo de 1858 para inaugurar la primera conexión ferroviaria entre la Corte y el Mediterráneo.

Dicha línea, que explotó la compañía MZA (Madrid-Zaragoza-Alicante), tenía 450 kilómetros y el viaje duraba 17 horas con paradas en Alcázar de San Juan, Albacete, Almansa, Villena y Elda.