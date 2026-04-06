La Policía Nacional desmantela un punto de venta de cocaína y hachís en Alicante y detiene a dos personas

La Policía Nacional desmantela un punto de venta de cocaína y hachís.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Alicante a dos personas, un varón y una mujer, de 39 y 40 años de edad, como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

Los arrestados se dedicaban a la venta al menudeo de cocaína y hachís, utilizando para ello un vehículo que disponía de un compartimento oculto -caleta- para el transporte de las sustancias estupefacientes.

La investigación se inició a raíz de diversas informaciones que alertaban sobre la actividad de un varón que estaría distribuyendo sustancias estupefacientes, principalmente cocaína y hachís.

Según las pesquisas, el investigado, utilizaba su vehículo para el transporte de la droga, el cual estaba preparado con un compartimento oculto habilitado para esconder las sustancias, conocido como –caleta-.

Los compartimentos ocultos en vehículos conocidos como “caletas” son espacios ocultos instalados o modificados en vehículos con el objetivo de esconder sustancias estupefacientes, dinero u otros objetos ilícitos.

Estos habitáculos se encuentran camuflados en diferentes partes del vehículo, como salpicaderos, puertas, asientos o maleteros, y pueden contar con sistemas de apertura ocultos, lo que permite transportar las sustancias sin que resulten visibles y dificultar su detección por parte de las fuerzas de seguridad.

Durante las vigilancias y seguimientos realizados por los agentes, se comprobó que el investigado empleaba su vehículo para desplazarse a distintos puntos donde mantenía encuentros con consumidores para realizar las transacciones.

En la fase de explotación de la operación, se llevó a cabo un registro domiciliario autorizado por la autoridad judicial donde los agentes intervinieron 206 gramos de cocaína, 796 gramos de hachís, una pistola, un revólver, un arma simulada, diversa munición, dos balanzas de precisión y un vehículo de alta gama.

Como resultado de la operación, se procedió a la detención de dos personas, un varón y una mujer, por su presunta implicación en los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

Con estas detenciones, se ha conseguido desmantelar un punto de venta de sustancias estupefacientes que operaba en la ciudad de Alicante.