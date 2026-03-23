Un año de la muerte de Bimba y Max, los perros arrojados de un octavo en Alicante: la dueña sigue a la espera de juicio

La calle Sol Naciente, donde ocurrieron los hechos, y una imagen de IA con un mural propuesto por la asociacion SOS Ayuda Animal. Google Maps/SOS Ayuda Animal

El 23 de marzo se cumple un año de la muerte de Bimba y Max, dos yorkshire terrier lanzados desde un octavo piso de Alicante presuntamente por su dueña, Concha, porque estaba "harta" de que siempre le tocara a ella sacarlos a pasear.

La muerte de los perros se produjo sobre las 13 horas, en la calle Sol Naciente de Alicante, en el barrio de La Albufereta, donde dos viandantes oyeron unos ruidos extraños y momentos después descubrieron los cuerpos de los animales.

Bimba era la mayor, mientras que Max tenía tan solo un par de años, de acuerdo con las publicaciones de la sospechosa en redes sociales. En una de ellas, se ve a ambos animales en un vídeo con el texto: "Disfrutando de Bimba y de nuestro nuevo cachorrito, Max".

Este caso de maltrato animal conmocionó a todo el país por su crueldad y movilizó a protectoras, asociaciones y a animalistas de Alicante, que, un año después, no olvidan lo ocurrido y siguen clamando justicia.

La mujer acusada del doble crimen animal fue detenida y puesta en libertad provisional. El caso sigue bajo investigación y está a la espera de juicio.

SOS Ayuda Animal fue una de las tres asociaciones que denunció a la mujer. "Estamos a la espera del juicio, ya que todavía la investigación está en curso", señala su presidenta, Beatrice Jallais.

Mientras continúa el proceso, la asociación y otros seis colectivos de protección animal de Alicante están impulsando una propuesta conjunta para crear un pequeño memorial simbólico en la ciudad, en su recuerdo y como mensaje de respeto hacia todos los animales.

"Este espacio quiere ser un homenaje desde el respeto, la paz y el amor", apuntan desde SOS Ayuda Animal.

"Estamos presentando un proyecto para hacer un memorial en Alicante. Pedimos al Ayuntamiento que nos autorice a instalar una baldosa, un mural o una placa, sencillamente para honrar la memoria de los pequeños y para mostrar que estamos en contra del maltrato animal", sostiene Jallais.

Aún no han presentado la solicitud al consistorio porque están a la espera de reunir el mayor número de colectivos posibles para impulsar la iniciativa.

"Vamos a ver cuántas más se apuntan y, cuando veamos que no hay más asociaciones que se sumen, entonces se hará la instancia general a través de la asociación con todas las demás adheridas", adelanta la presidenta.

Por otro lado, la asociación Mirada del Michi ha organizado una vigilia en la calle donde fueron arrojados el próximo 29 de marzo.

Caso extremo de maltrato

A pesar de haber visto casi de todo durante los años al frente de la asociación, Beatrice Jallais no recuerda un caso tan extremo y cruel como el de los yorkshire terrier.

"Que murieran así... De recordarlo estoy llorando otra vez. Es que no llego a entender que una persona sea capaz de hacer algo así", lamenta.

Y recuerda que "si no quieres a los perros, no pasa nada: te vas a la protectora o a cualquier asociación y te los cogen encantados".

Jallais destaca que lo que más le duele es "no haber podido actuar; es terrible. En la asociación cogemos casos muy graves, pero tienen un buen final".

Es el caso de Rita, una joven gata a la que ha dado una segunda vida tras rescatarla el pasado febrero después de que quedara paralítica al recibir dos disparos de balines en Sant Joan d'Alacant.