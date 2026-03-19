La Policía Nacional detiene a una mujer por realizar a una menor un tratamiento estético sin tener la titulación

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Alicante, a una mujer de 40 años de edad, por intrusismo laboral y lesiones tras haber realizado un tratamiento con ácido hialurónico a una menor sin tener titulación médica y sin consentimiento de sus progenitores.

La investigación se inició tras la denuncia de la madre de una menor, que había sufrido una serie de lesiones en los labios tras recibir un tratamiento, según explicaron las fuerzas de seguridad en un comunicado.

La víctima, menor de edad, tras contactar con la supuesta profesional a través de una conocida red social, acudió a una vivienda donde desarrollaba las actividades de estética.

La detenida, sin consentimiento de sus progenitores, le administró unas inyecciones de ácido hialurónico en los labios, lo que le causó en días posteriores lesiones en la zona.

Ante los hechos denunciados, los agentes realizaron una serie de comprobaciones e identificaron plenamente a la presunta autora de las lesiones, una mujer que realizaba tratamientos médicos estéticos en un domicilio sin ningún tipo de titulación o formación que la capacitara para realizar dicha actividad en España y sin los debidos permisos sanitarios.

Tras existir indicios de la comisión de un ilícito penal, los agentes localizaron a la investigada y la detuvieron por su presunta participación en los delitos de lesiones e intrusismo profesional.

Todas las diligencias policiales practicadas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Alicante.