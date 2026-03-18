La jueza de las VPP de Alicante admite la personación del PSOE como acusación popular tras pagar los 3.000 euros de fianza

La magistrada que instruye la causa de las viviendas de protección pública (VPP) de Playa de San Juan, en Alicante, ha admitido la personación como acusación popular del grupo municipal socialista tras consignar la fianza de 3.000 euros que les requirió.

La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha dictado este miércoles una providencia por la que admite la personación en la causa en la que se investiga la presunta adjudicación irregular de las viviendas en el residencial Les Naus.

La instructora ha dictado esta resolución después de que la formación política haya depositado la fianza que le requirió para acceder a su petición en una providencia anterior, con fecha 3 de marzo de 2026.

La magistrada señaló que, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la formación solo podía participar en el proceso mediante la interposición de una querella y el depósito de la citada caución.

Por otro lado, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, cargó recientemente contra el "modelo especulativo" del PP y de Vox en la vivienda protegida y reclamó que se devuelvan las VPP adjudicadas "a caraduras y cargos del Partido Popular" en Alicante.

La también ministra exigió en una intervención ante los medios de comunicación en la sede provincial del PSOE en Alicante la dimisión del alcalde Luis Barcala como "máximo responsable" del escándalo de Les Naus, además de elevar la presión sobre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y su sucesor en el Consell, Juanfran Pérez Llorca.

Más allá de la fianza, el movimiento más significativo de la magistrada fue el traslado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de toda la documentación recabada hasta la fecha.

La jueza había emitido una providencia para requerir al consistorio toda la documentación disponible sobre la adjudicación de las 140 viviendas públicas del residencial Les Naus de Playa de San Juan.

Así, está pendiente la celebración de la comisión de investigación del Ayuntamiento de Alicante sobre las VPP, que ha sido retrasada a la espera de que se terminen de cerrar los tres expedientes informativos en los que trabajan los técnicos municipales.