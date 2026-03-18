Barcala sale al paso de las críticas y garantiza que las vías de Alicante quedarán "ocultas" bajo el Parque Central

El futuro urbanístico de Alicante vuelve a centrar el choque político. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha querido zanjar este martes la polémica sobre el modo en que el ferrocarril se integrará en la ciudad, asegurando que la continuidad del Parque Central está "garantizada" y que las vías quedarán completamente ocultas a la vista de los ciudadanos.

Barcala ha sido especialmente tajante al rechazar el término "semisoterramiento", una palabra que ha calificado de "imprecisa" y que ha sido el caballo de batalla de la oposición y las plataformas vecinales en las últimas semanas.

Según el alcalde, el proyecto prevé una integración soterrada que eliminará definitivamente el "efecto barrera" entre los barrios. Este, como explican a través de un comunicado, se dará a conocer cuando el Ministerio de Transportes lo autorice.

"Hablar de semisoterramiento no se ajusta al proyecto que pronto conocerán los alicantinos con todo detalle, ya que las vías irán soterradas", ha insistido el alcalde.

La clave técnica del proyecto reside en la topografía de la zona. Existe una diferencia de cota de casi nueve metros entre la calle Bono Guarner y la avenida de Aguilera.

El Ayuntamiento y el resto de administraciones integradas en la sociedad AVANT planean aprovechar este desnivel para ocultar el tendido ferroviario bajo plataformas peatonales y zonas verdes.

Esta solución permitirá que el Parque Central se desarrolle como una "gran superficie verde continua y lineal" que conectará la Vía Parque con la Plaza de la Estrella, permitiendo una transición "amable" entre San Blas, Alipark y Benalúa.

Más allá de la zona verde, el proyecto definitivo integrará la estación del ferrocarril con el TRAM y los autobuses, configurando un gran nodo de movilidad plenamente insertado en el casco urbano.

Barcala ha recordado que esta continuidad del parque hasta el centro fue la principal reivindicación de los alicantinos en la consulta pública previa y que ha sido la "premisa irrenunciable" del Ayuntamiento en las negociaciones.

Este miércoles la diputada de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha anunciado que pedirán el proyecto y expediente "completo" del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, "para saber realmente cuál es el proyecto definitivo y si hay un soterramiento completo o solo un semisoterramiento".