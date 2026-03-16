El gran pufo de las reformas en Alicante: arruina a su exsocio y usa a su padre de 80 años para cobrar estafas

Lo que comenzó como una fructífera relación comercial ha terminado en una pesadilla judicial y financiera en la ciudad de Alicante. La Policía Nacional ha detenido a dos hombres, de 52 y 80 años, acusados de orquestar una trama de estafas en el sector de las reformas que ha dejado un agujero de al menos 140.000 euros y cinco víctimas directas.

El principal investigado, un antiguo socio de una constructora local, utilizó sin permiso los datos y el nombre de dos mercantiles de su excompañero para captar clientes a través de internet y redes sociales.

El engaño era tan sofisticado que los clientes creían contratar con una empresa solvente, cuando en realidad estaban entregando su dinero a un "fantasma" que usaba la cuenta bancaria de su propio padre de 80 años para desviar los fondos y dificultar el rastro policial.

La víctima original solo se percató del fraude cuando varios clientes contactaron con él para pedirle modificaciones en unas facturas que él jamás había emitido.

Sin embargo, el golpe ya estaba dado: el exsocio se enfrenta ahora a reclamaciones de contratistas, particulares y, lo más grave, a una deuda con Hacienda por el IVA de unas obras que nunca cobró.

La forma de operar del detenido seguía un patrón fijo, según relata la Policía Nacional: presupuestaba reformas integrales (llegó a ofertar trabajos por valor de 500.000 euros), exigía un adelanto del 30 % para empezar y enviaba operarios para realizar entre un 2 % y un 5 % de la obra.

Una vez generado un falso clima de confianza y cobrado el dinero, los trabajadores dejaban de acudir y el investigado desaparecía sin devolver las llamadas.

Entre los perjudicados se encuentra un cliente que llegó a pagar 98.000 euros por una reforma que nunca terminó y un operario al que el arrestado dejó a deber 4.000 euros de su salario.

Los dos detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Alicante imputados por delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil.