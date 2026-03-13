Detenidos dos menores por el apuñalamiento de una joven de 19 años a la que trataron de robar en Alicante

Imagen de la detención de uno de ellos.

La Policía Nacional ha detenido a dos varones menores de edad, de 16 y 17 años, por su presunta implicación en un robo con violencia ocurrido el pasado 11 de febrero en un barrio céntrico de la ciudad de Alicante.

Los arrestos se produjeron ayer tras una investigación llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial, que permitió identificar plenamente a los sospechosos y recuperar parte de los objetos sustraídos.

El asalto se produjo sobre las 19 horas en la calle Calderón de la Barca, cerca de la plaza de toros.

Los menores sorprendieron a dos jóvenes que caminaban por la zona y, amenazándolas con un arma blanca, exigieron que entregaran sus teléfonos móviles.

La negativa de una de las víctimas, de 19 años, provocó que uno de los agresores la atacara con el cuchillo, causándole cinco puñaladas.

Una de ellas perforó la pleura, afectando al pulmón y provocando un neumotórax que obligó a intervenirla de urgencia en el Hospital General de Alicante.

Según explicó EL ESPAÑOL de Alicante en otra publicación, la adolescente agredida salvó la vida gracias a la chaqueta acolchada que vestía y a que el tipo de cuchillo utilizado no era tan afilado como otros tipos de armas blancas.

La otra víctima, de 20 años, resultó ilesa físicamente tras el ataque, aunque los delincuentes lograron sustraerle el teléfono y la documentación personal antes de huir corriendo.

La rápida activación del protocolo de delitos violentos permitió a los agentes iniciar gestiones inmediatas que culminaron con los arrestos y la recuperación del arma utilizada, así como de parte de los objetos robados.

Los menores detenidos han sido trasladados a la Fiscalía de Menores de Alicante, donde se decidirá su situación judicial.

La víctima del ataque ya ha recibido el alta hospitalaria, aunque sigue bajo seguimiento médico.