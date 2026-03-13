Carlos Baño sale "tranquilo" y acusado de fraude de subvenciones y falsedad tras su detención

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño (d), ha quedado en libertad con cargos por los supuestos delitos de fraude de subvenciones y falsedad tras haber sido detenido este viernes en relación con irregularidades en unos bonos de consumo de los años 2022 y 2023. Pablo Miranzo EFE

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante ha sido puesto en libertad con cargos tras ser arrestado este viernes por presuntas irregularidades en los bonos consumo de 2022 y 2023.

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha salido de la Comisaría Provincial de Alicante "tranquilo", como ha afirmado su abogado, tras haber sido puesto en libertad con cargos por fraude de subvenciones y falsedad.

Está acusado de los delitos en relación con los bonos consumo implementados en una veintena de municipios alicantinos durante los años 2022 y 2023.

Baño ha sido puesto en libertad después de permanecer aproximadamente ocho horas en dependencias policiales tras ser arrestado por la Unidad de Blanqueo de Capitales, encargada de la investigación.

A su salida, el empresario ha declarado ante la prensa que no sabe qué problema ha habido con los bonos consumo y que ha "colaborado con la Justicia", antes de ser recogido en un vehículo por miembros de su familia.

Esta actuación se debe al requerimiento de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia por presuntas irregularidades en las campañas de bonos consumo.

Su abogado, Nacho Gally, ha indicado que las diligencias son secretas y que ha recomendado a su cliente no declarar.

"Al ser una causa secreta, le he dicho que no declare. Cuando tengamos acceso al expediente judicial y se estudie todo, se declarará en sede judicial", ha apuntado el letrado, quien ha añadido que hacerlo antes sería "absurdo".

El secreto de las actuaciones se alzará "en un mes o dos" y será entonces cuando se judicialice la causa, según el abogado.

Gally ha destacado que se le atribuyen delitos de fraude de subvenciones y falsedad.

Pese a las acusaciones, Baño "está tranquilo" respecto a su inocencia y a la legalidad con la que se activaron las campañas para incentivar el consumo local, ha manifestado su abogado.

El caso está siendo llevado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Alicante, que estudiará la causa y levantará el secreto de las actuaciones.

La Unidad de Blanqueo de Capitales ha realizado este mediodía un exhaustivo registro en la sede de la Federación de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa de la Provincia de Alicante (Facpyme), ubicada en la calle Orense, donde también se encuentra la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

Durante el registro, en el que ha estado presente Carlos Baño, los agentes han recogido varias cajas llenas de documentos y material para proceder a su investigación.