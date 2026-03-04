Pineda, el médico y alcalde de Rafal que volvió a Primaria en la pandemia, nuevo subdelegado del Gobierno en Alicante

Cambio de guardia en la Subdelegación del Gobierno en Alicante. La delegada en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha designado a Manuel Pineda Cuenca (Cox, 1958) como el nuevo representante del Ejecutivo central en la provincia.

Pineda, una figura de peso en el socialismo alicantino y referente en la comarca de la Vega Baja, sustituye en el cargo a Juan Antonio Nieves, quien abandona la plaza de la Montanyeta por motivos personales tras dos años de gestión.

El perfil de Manuel Pineda destaca por una trayectoria que combina la gestión municipal con una dilatada carrera en la sanidad pública. Alcalde de Rafal desde 2011, donde ha encadenado cuatro mayorías absolutas consecutivas, es además Doctor en Medicina con calificación Sobresaliente Cum Laude y especialista en Medicina Familiar y del Trabajo.

Más allá de su currículum político como exdiputado autonómico, Pineda es recordado por su gesto durante lo peor de la crisis de la covid-19. Siendo diputado en activo en las Corts Valencianes, renunció a su sueldo parlamentario para reincorporarse como médico de familia en el Centro de Salud de Almoradí, volviendo a la primera línea asistencial cuando más se necesitaba.

Su experiencia en las instituciones autonómicas también ha estado marcada por su conocimiento técnico en áreas críticas para la provincia de Alicante, como valoran desde la subdelegación.

Durante sus dos legislaturas como diputado (2015-2023), ejerció como vicepresidente de la Comisión de Sanidad y participó activamente en las comisiones de Gestión del Agua y Cambio Climático, dos de los grandes retos que tendrá que gestionar ahora desde la Subdelegación.

Con este nombramiento, el Gobierno de España razona a través de un comunicado que se trata de una apuesta por un perfil de gestión experimentada y con un fuerte arraigo territorial en el sur de la provincia para afrontar la recta final de la legislatura.

Juan Antonio Nieves, graduado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por la Universidad Miguel Hernández de Elche, deja un buen recuerdo entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así le han valorado las relaciones institucionales que ha mantenido a lo largo de estos dos años.