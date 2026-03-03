La Guardia Civil interviene 50 toneladas de alimentos no aptos para el consumo en dos naves ilegales de Alicante

La Guardia Civil ha intervenido 4 toneladas de carne en la operación.

La Guardia Civil ha intervenido más de 50 toneladas de productos alimenticios, principalmente carne, frutas y verduras, en dos naves del polígono industrial Garrachico de Alicante que carecían de licencia de actividad y no cumplían las medidas sanitarias.

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza descubrieron en una primera nave inspeccionada la existencia de un elevado volumen de productos alimenticios de origen externo a la Unión Europea destinados a su posterior distribución y exportación.

Pertenecían a una empresa que carecía de licencia para la actividad y de registro sanitario obligatorio. Asimismo, parte de los productos no disponían de etiquetado reglamentario y otros presentaban deficiencias en la información exigida para su comercialización.

Ante el peligro para la salud que podría conllevar su comercialización, la totalidad de los alimentos fue inmovilizada cautelarmente y puesta a disposición del Área de Salud Pública de Alicante.

Además, hallaron que en una segunda nave del polígono se almacenaban, manipulaban y distribuían productos cárnicos y hortofrutícolas sin cumplir los requisitos higiénico-sanitarios exigidos.

Se localizaron más de 4 toneladas de carne cuya trazabilidad documental no pudo acreditarse adecuadamente, procediéndose a su inmovilización cautelar.

Asimismo, se intervinieron aproximadamente 1.500 kilogramos de frutas y verduras en estado no apto para el consumo debido a deficiencias en su conservación y condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas, acordándose su destrucción.

Zapatillas falsificadas

Durante los trabajos de inspección de esta segunda nave, la Guardia Civil también encontró 63 cajas que contenían más de 1.900 pares de zapatillas deportivas de distintas marcas, presuntamente falsificadas.

El propietario de la mercancía fue investigado por un presunto delito contra la propiedad industrial y denunciado por infracción a la Ley de Represión del Contrabando. Como resultado de las actuaciones, cuatro personas han sido denunciadas por infracciones a la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición y a la Ley General de Sanidad.

Uno de ellos ha sido además investigado por un presunto delito contra la propiedad industrial y otro de desobediencia grave.

La Guardia Civil informa de que las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente, quedando los productos intervenidos a disposición de los organismos sanitarios correspondientes.

La operación ha sido llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza de Alicante y con la colaboración del SEPRONA de Jijona, agentes de la Patrulla de Fiscal y Fronteras de Santa Pola, y el Servicio de Inspección de Calidad Alimentaria del Centro de Salud Pública de Alicante.