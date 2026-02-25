Vecinos de Benalúa desmienten a Adif sobre su 'titularidad parcial' de los terrenos junto a Casa Mediterráneo

Playa de vías junto a Casa Mediterráneo en el barrio de Benalúa Sur de Alicante. AA.VV. Parque del Mar

Vecinos de Benalúa Sur han desmentido las afirmaciones de Adif sobre la titularidad de los terrenos junto a Casa Mediterráneo y el Parque del Mar después de que la administración alegara que solo es propietaria de una parte de los mismos, y la han acusado de querer "desviar el foco sobre su abandono".

A través de la Asociación de Vecinos Parque del Mar, los vecinos han manifestado su "rechazo y estupefacción" en un comunicado en el que aseguran que "la titularidad sí es de Adif".

"Nuestra asociación ha consultado en el Registro de la Propiedad la situación de estos terrenos y figuran como una única parcela, no existiendo por tanto segregación de diferentes parcelas en las que puedan figurar diferentes propietarios", han expuesto.

Los vecinos consideran estas afirmaciones como "un nuevo intento burdo de desviar el foco de atención sobre la realidad de lo que desde los movimientos vecinales llevamos tantos años denunciando".

"Adif es el responsable histórico y material de la degradación de este sector y es el causante del sufrimiento y consecuencias que esta situación está provocando a miles de alicantinos y alicantinas con su indiferencia y torpes estrategias para tratar de escurrir el bulto", han denunciado en el escrito.

En su opinión, resulta "insultante que, tras décadas de abandono, la entidad estatal intente ahora trocear falsamente la responsabilidad para no asumir el mantenimiento, la limpieza y el desbroce de una zona que se ha convertido en un foco de suciedad e inseguridad en plena fachada marítima de Alicante".

Por otro lado, la asociación ha cargado contra el "silencio cómplice" del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alicante.

"Lamentamos profundamente la falta de posicionamiento y la pasividad del grupo, posicionado claramente junto a los intereses de Adif y transmitiendo a pies juntillas sus consignas, convirtiéndose en abogado defensor del ente público en nuestra ciudad, sin tener en cuenta las necesidades y demandas de la ciudadanía alicantina a la que teóricamente deberían defender y escuchar", han criticado.

Así, desde la Asociación de Vecinos Parque del Mar han añadido que no van a aceptar que la cesión de estos terrenos a la ciudad esté condicionada a contraprestaciones urbanísticas abusivas.

"No permitiremos que Adif pretenda hacer caja con el suelo que debe ser para el disfrute de los alicantinos. Exigir derechos de edificabilidad o beneficios económicos a cambio de retirar unas vías abandonadas y limpiar un vertedero es, sencillamente, un chantaje que la ciudad no puede aceptar", han declarado desde la Junta Directiva.

Las demandas de los vecinos son la retirada inmediata de las vías abandonadas que actúan como barrera física y visual, la limpieza y desbroce urgente de todos los terrenos para garantizar la salubridad y la cesión gratuita y sin cargas de los terrenos al Ayuntamiento de Alicante para su integración definitiva en el Parque del Mar y el entorno de Casa Mediterráneo.