La red de vínculos familiares de la cooperativa de VPP de Les Naus de Alicante al descubierto

Hasta cinco jóvenes entre 18 y 24 años, tres de ellos hermanos y otros dos hermanos entre sí y primos de los dos restantes, resultaron adjudicatarios de cinco viviendas en la cooperativa de Les Naus, en la zona de la Condomina de Alicante. ¿Si ahora tienen 18 años, con qué edad se inscribieron si se abrió el plazo en 2018, hace más de siete años?

De hecho, el informe de la Policía Local revela que hay 10 casos de familiares relacionados como adjudicatarios de otras tantas viviendas. Es la radiografía de las irregularidades de un asunto que ha saltado a escándalo nacional.

Como ha venido informando este diario, todo este embrollo se desveló cuando entre los adjudicatarios de las VPP de Les Naus figuraban la entonces concejal de Urbanismo, Rocío Gómez,(ya dimitida); la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez‑Hickman (dimitida de este cargo e investigada con expediente informativo, cuyos dos hijos resultaron adjudicatarios de sendas viviendas); dos arquitectos municipales y un funcionario de la Conselleria de Vivienda ascendido en tiempos del Botánico de Ximo Puig.

Hoy, tras la rueda de prensa de la Junta de Gobierno, se han ido ofreciendo más detalles de las redes familiares beneficiadas en las adjudicaciones. Todo ello a través del informe realizado por la Policía Local, que ya ha sido entregado a la Conselleria de Vivienda sobre los residentes en las VPP de la urbanización Les Naus.

El informe refleja, entre otros casos,que en 89 de los 140 inmuebles figura un solo inquilino, a pesar de que la Policía Local tiene constancia de que en 20 de esos pisos viven más personas. La portavoz del equipo municipal de Gobierno, Cristina Cutanda, ha emplazado este martes a la cooperativa de Les Naus a explicar “con todo detalle” cómo se seleccionaron a los adjudicatarios y cuáles fueron los criterios y procedimientos de adjudicación.



La inspección de la Policía Local, que se inició el martes de la semana pasada, también ha puesto de relieve más de una decena de casos en los que varios miembros de una misma familia son adjudicatarios de viviendas, 26 inmuebles en los que se acumula la correspondencia y la publicidad en los buzones y seis pisos en los que residen personas distintas de sus respectivos propietarios.



Los portavoces de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante en rueda de prensa. H.F.

“Los agentes han el caso de los cinco integrantes de una familia, al parecer tres hermanos y dos primos, a quienes la cooperativa habría adjudicado un piso. Eso ya de por sí llama mucho la atención: cinco familiares que obtienen una vivienda cada uno por delante de otras familias que aspiraban a obtener un piso”, ha explicado Cutanda. “Pero lo que más nos ha llamado la atención son las edades de los cooperativistas porque hablamos de cinco jóvenes de entre 18 y 24 años que se han quedado con una vivienda cada uno. ¿Cuándo se inscribieron estos cooperativistas? ¿Con 14 o 15 años? ¿Es posible? ¿La normativa permite que personas de estos perfiles puedan acceder a una vivienda de protección pública?”, se ha cuestionado la portavoz municipal.



En este punto, Cutanda ha reclamado explicaciones a la cooperativa de Les Naus “porque las competencias están muy claras en este asunto: las del Ayuntamiento fueron las de vender el solar y licitar la obra del edificio y las de la cooperativa fueron las de adjudicar las viviendas, como las de este caso, en el que otorgó un piso a cada uno de los cinco jóvenes de entre 18 y 24 años”. Y ha añadido que “compete a la Conselleria visar y dar el visto bueno a las solicitudes de los cooperativistas. Como es sabido, el funcionario que se encargó de realizar esta función, ascendido por Compromís en la pasada legislatura del Botánic, ha sido expedientado y suspendido de empleo y sueldo por la Generalitat”.



En el desglose de la casuística del informe policial, Cutanda ha indicado que también figura una persona que ha obtenido una vivienda en Les Naus y que tiene el mismo apellido que otros dos jóvenes, de 19 y 22 años, que también se han quedado con un piso cada uno. “Tenemos más de una decena de casos en los que varios miembros de la misma familia se han quedado con inmuebles, aunque podrían ser más”, ha puntualizado.



Inmuebles con un solo residente

Otro de los datos más “llamativos” de la inspección es que, de las 140 viviendas de esta urbanización de La Condomina, 89 figuran con un solo residente, a pesar de que para la Policía Local existen indicios de que, en al menos una veintena de inmuebles, viven más personas. “Éste es un rasgo muy particular de Les Naus, la abundancia de familias registradas como monoparentales, y esperamos que la cooperativa explique cómo fue el proceso de selección de los cooperativistas”, ha abundado.



En el momento de la comprobación por parte de los agentes, que se inició a primera hora de la tarde del martes pasado, unas 46 viviendas no contaban con nadie empadronado, “aunque eso no significa que no lo puedan hacer próximamente. Y también hay que señalar que en algunas de las viviendas con personas empadronadas no se ha logrado verificar que viva nadie”, ha agregado Cutanda.



Respecto a las comprobaciones que la Policía Local ha hecho de los 140 buzones de estas viviendas, se ha observado que 26 muestran una apariencia descuidada, con abundante correo y publicidad sin recoger. “Esto puede indicar que no aparecen habitualmente por el edificio”, ha explicado Cutanda, que ha precisado que también que hay un número considerable de pisos en los que no vive ninguna persona de forma habitual, aunque día a día se va incrementando la presencia de titulares que posiblemente no residieran en la urbanización.



“También se han detectado hasta 12 personas que están viviendo en seis de estas viviendas de la cooperativa donde no reside el titular de la misma”, ha proseguido la portavoz del Ejecutivo municipal. “Como saben, para vivir de alquiler en estos pisos es imprescindible contar con el permiso expreso de la Conselleria de Vivienda y todos los propietarios tienen la obligación de vivir en las viviendas adjudicadas en un plazo de seis meses desde que firmaron la escritura”, ha concluido Cutanda, que ha agradecido a la Policía Local su “gran trabajo” para esclarecer estos hechos, que el Ayuntamiento denunció ante la Fiscalía desde el primer momento en que tuvo conocimiento de los mismos.

Tres expedientes informativos

En su comparecencia informativa tras la Junta de Gobierno de este martes, el portavoz adjunto, Manuel Villar, ha precisado que el Ayuntamiento ha abierto tres expedientes informativos en relación con la adjudicación de viviendas en Les Naus: uno que afecta a dos técnicos del área de Urbanismo; otro a la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, y un tercero en relación con el acceso a información reservada.