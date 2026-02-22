La Media Maratón de Alicante rompe su techo de cristal: la participación femenina crece un 8 %

La trigésima edición de la Media Maratón Internacional Aguas de Alicante no solo será recordada por sus marcas deportivas, sino por marcar un punto de inflexión en la participación social. Según los datos oficiales, el porcentaje de mujeres corredoras ha experimentado un crecimiento del 8 % respecto a 2025, situándose ya en el 35 % del total de los 7.250 inscritos.

Este avance consolida la prueba como un referente de inclusión en el calendario nacional, en una jornada donde las calles de la capital se llenaron de deportistas procedentes de 55 países diferentes.

En el plano competitivo, el salto de calidad ha sido mayúsculo. El alemán Jan Luckas Becker (1h 03' 50'') y la británica Eden O’Dean (1h 16' 03'') se coronaron en la distancia de los 21.097 metros. Ambos lograron rebajar los tiempos registrados en la edición anterior, en el primer caso hasta en cinco minutos menos.

En la modalidad de 10K, las victorias fueron para el ucraniano Yagor Martynenko (30'45'') y la española Mónica Pascual (35'25''). Como valoran desde el Ayuntamiento, el alto nivel internacional de esta cita lo prueba que el 45 % de los atletas que ya atrae son extranjeros.

El evento, que arrancó a las 9:30 horas con la interpretación del Himno de Alicante, recorrió puntos emblemáticos como la Explanada o el Paseo de Gómiz en un circuito homologado hasta 2032.

El conjunto de los participantes ha enfilado hacia la avenida de Dénia después de la salida. A esta, que han atravesado por los pasos inferiores, han llegado desde la avenida Juan Bautista Lafora después de subir por el scalextric, en lo que el consistorio valora como una de las imágenes icónicas de la prueba.

Han girado hacia la avenida de La Albufereta hasta llegar a La Isleta y proseguir por la avenida de Villajoyosa -La Cantera-. Han continuado por el propio Paseo de Gómiz y cruzado la Puerta del Mar para recorrer el paseo central de la Explanada.

Al llegar a las inmediaciones del Parque de Canalejas, los atletas han emprendido recorridos distintos. Los de la Media Maratón han proseguido hacia la derecha para recorrer las principales arterias del centro de la ciudad y completar los 21,970 kilómetros; los participantes del 10k han girado hacia la izquierda para completar los últimos kilómetros y llegar a la meta situada en el Muelle-12.

Más allá de la elite, la anécdota de la mañana la protagonizó el grupo de boinas verdes del Mando de Operaciones Especiales (MOE). Estos han completado el recorrido del 10K portando su banderín.

Esta mezcla de récords mundiales, presencia militar y auge femenino ratifica, en palabras del alcalde Luis Barcala, la apuesta de la ciudad por un turismo deportivo que este domingo ha traído a atletas de 48 de las 52 provincias españolas.