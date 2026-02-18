Una jueza de Alicante pide documentación sobre las VPP al Ayuntamiento y a la Generalitat a petición de Anticorrupción

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 5 del Tribunal de Instancia de Alicante, que se encarga de la investigación sobre la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP), ha emitido una providencia en la que ordena la práctica de las primeras diligencias.

Entre las medidas acordadas, figura la solicitud de diversa documentación al Ayuntamiento de Alicante, al Servicio Territorial de la Conselleria de Vivienda, Juventud, Empleo e Igualdad y a la Cooperativa de Residencias Les Naus. Estos requerimientos responden a la petición formulada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

La jueza abrió diligencias previas el pasado 11 de febrero, tras recibir por reparto una denuncia que apunta a posibles delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, en relación con la asignación de dichas viviendas.

Según añade EFE, tras ese paso inicial, el juzgado ha decidido acumular las cuatro denuncias elevadas a la Fiscalía Provincial presentadas por los partidos Sumar y PSPV-PSOE y también del propio ayuntamiento y la consellería de Vivienda de la Generalitat.

El "escándalo" del reparto de las 140 viviendas públicas de Les Naus, en palabras del alcalde, Luis Barcala, del PP, ya ha provocado la dimisión de la concejala de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, una directora general municipal, un asesor de la conselleria valenciana de Industria y expedientes a tres funcionarios, dos de ellos arquitectos municipales y otro técnico del departamento territorial de Vivienda en Alicante.

Además de los ceses, este martes se conoció que dos de los adjudicatarios, de los que se sabe que no son cargos municipales ni personas públicas, han renunciado a sus respectivas viviendas mientras que el alcalde ha pedido públicamente a los que se hayan beneficiado ilegítimamente que hagan lo mismo para volver a proceder a la adjudicación.

Fiscalía remite al juzgado

Este martes se hacía público que Fiscalía ha enviado a los tribunales las actuaciones que ha ido haciendo. La jueza tendrá que decidir si abre el juicio o archiva el caso.

Será la titular de la plaza número 5 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante la que tendrá que trabajar con esta documentación sobre la adjudicación de estos pisos en la promoción Les Naus en la Playa de San Juan.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio Fiscal, Fiscalía ha decidido remitir al juzgado las diligencias de investigación al no poder seguir con el procedimiento, puesto que hay una causa judicial abierta.

Esta es la nueva etapa de un caso en el que la semana pasada esta jueza había abierto las diligencias previas para investigar esta adjudicación de viviendas.

Este escrito lo han presentado el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias contra nueve personas. Entre ellas está la exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante Rocío Gómez, la exdirectora general María Pérez-Hickman y otros empleados municipales.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, durante el pleno municipal extraordinario y monográfico sobre el escándalo en torno a la adjudicación de las viviendas públicas en la Playa de San Juan en el que ha jurado que no se detendrá hasta que esas VPP sean para las personas que las merecen.