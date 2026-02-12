Funcionarios y policías desmontan las inspecciones a pisos turísticos: "Los servicios en Alicante están bajo mínimos"

Dos turistas tratan de obtener las llaves del piso turístico de un cajetín en una céntrica calle de Alicante. H.F.

El Ayuntamiento de Alicante calcula que las multas a los pisos turísticos podría suponer unos ingresos de 8,8 millones de euros en cinco años sin la necesidad de ampliar la plantilla del consistorio.

Lo que sí habrá es un incremento del 20 % en la carga de trabajo para el departamento técnico de Inspecciones, Sanciones y Conservación de Inmuebles.

Los miles de pisos turísticos ilegales repartidos por la ciudad serían, según el consistorio, multados y cerrados sin ampliar el presupuesto de los ya de por sí saturados recursos municipales ni los de la Unidad de Aperturas y Disciplina Urbanística de la Policía Local.

Todo ello gracias a una "reestructuración de plantilla" que los propios funcionarios consideran una utopía imposible de llevar a cabo.

El convenio con la Generalitat supuestamente regulará la incoación, tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves en viviendas de uso turístico.

Roberto Selma, portavoz del SEP en la Policía Local de Alicante, señala que estos cálculos son "inviables", ya que solo hay "nueve agentes en la unidad que tienen que hacerse cargo de todas las aperturas, permisos y licencias de la ciudad".

La unidad está críticamente saturada y carece de personal suficiente, lo que obliga a intervenir exclusivamente a partir de denuncias ciudadanas previas, en lugar de realizar controles.

"Es absolutamente imposible salir a la calle a inspeccionar pisos turísticos con el personal actual; tiene que ser mediante colaboración ciudadana", denuncia Selma.

Y aun con las denuncias vecinales, esto no garantiza que se agilicen los procesos.

"No se han empezado a revisar porque, entonces, ¿qué se deja de hacer? ¿Las licencias de obras de Alicante y de las pedanías? ¿Una licencia de apertura o la comprobación de un chalet legal?", critica el representante sindical.

En su opinión, haría falta aumentar la plantilla "hasta 20 agentes" para hacer frente a los miles de casos, algo que considera inviable.

"¿De dónde sacas los agentes si no convocan oposiciones? El año pasado ya hubo más de 6.000 intervenciones sin atender. Habría que aumentar toda la plantilla en 200 policías", asegura.

Aumento de plantilla

Por su parte, Mariano Postigo, secretario general del SEP en el Ayuntamiento, señala que esta saturación también afecta a los funcionarios de la administración, que han visto cómo se les incrementará la carga laboral en un 20 %, según las cifras del consistorio.

"Los servicios del Ayuntamiento están bajo mínimos y ahora dicen que van a reestructurar la plantilla para incrementar la carga de trabajo", cuestiona Postigo.

Para el secretario del SEP, el anuncio millonario "no se va a poder hacer efectivo porque las inspecciones se realizan a cuentagotas".

"Si tienen que atender otras tareas, no pueden paralizar una licencia de apertura o unas obras para dedicarse a esto", añade.

"Habría que instaurar un nuevo servicio en el Ayuntamiento y aumentar la plantilla, como mínimo, un 20 %", concluye Postigo.