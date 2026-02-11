Llorca sobre la vivienda pública de Alicante: "Me indigna que unos jetas hayan aprovechado su situación privilegiada"

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha expresado su profunda frustración ante las irregularidades detectadas en la adjudicación de viviendas de protección pública en Alicante. Con un tono contundente, ha asegurado que no permitirá que se empañe un área en la que el Consell está trabajando intensamente.

"No te puedo describir el grado de cabreo e indignación que tengo con el tema de las viviendas", ha asegurado Pérez Llorca sobre un asunto que ha puesto a varios implicados del Partido Popular en el centro de las críticas. Y lo ha calificado en un encuentro con la prensa como un asunto "tan sensible" que había permanecido abandonado durante mucho tiempo en la Comunitat Valenciana.

El jefe del Consell ha arremetido contra los responsables de estas prácticas, afirmando que "me indigna totalmente que algunos jetas hayan utilizado una posición privilegiada para adjudicarse viviendas que supuestamente no se podían adjudicar".

Desde el primer momento en que saltó la polémica, el presidente asegura que ha reclamado respuestas inmediatas. Según ha explicado, "personalmente he exigido que me certificasen en 24 horas que el procedimiento que se había empleado era el correcto". E incluso con eso, como continúa, no se ha detenido su intención de investigar a fondo.

Llorca no se dio por satisfecho con las primeras explicaciones y elevó el nivel de la revisión, ha detallado el mandatario.

Fruto de esta primera inspección, se detectó un caso concreto de irregularidad. Llorca ha recordado ahí que un funcionario, encargado de certificar los visados, habría rebajado las exigencias de la normativa porque su propia mujer era una de las beneficiarias.

La reacción de la administración ha sido fulminante contra este trabajador. "Fue apartado, inmediatamente suspendido de empleo y sueldo y tramitado ese expediente a la fiscalía para que se investigue", ha recalcado el presidente.

Pérez Llorca ha garantizado que la fiscalización no se detendrá aquí. "He pedido que se revisen todos y que si se detecta alguno más se vaya a la fiscalía", ha insistido. Y ahí ha subrayado que la actuación de la Generalitat será "muy exhaustiva" en la exigencia de responsabilidades.

Sobre el perfil del funcionario investigado, el presidente ha señalado que fue ascendido durante la etapa anterior del Consell del Botànic, aunque ha matizado que "me da igual quién sea y quién lo haya ascendido". Para Llorca, lo fundamental es que "tendrán que responder ante la justicia aquellas personas que no hayan actuado con diligencia".

En cuanto a las repercusiones políticas, el jefe del Consell ha defendido la capacidad de su partido para asumir culpas. En este sentido, ha recordado las dimisiones de la concejal de Urbanismo de Alicante Rocío Gómez, la directora general de Urbanismo María Pérez-Hickman y el ex jefe de gabinete de la vicealcaldesa de Alicante Miguel Ángel Sánchez.

"En mi partido se asumen responsabilidades, siempre se han asumido", ha reivindicado, contraponiendo su gestión a la de la oposición. Según Llorca, quienes le piden más ceses son los mismos que "nunca cumplen con sus responsabilidades", mencionando casos como la gestión de la dana o accidentes ferroviarios.

Finalmente, el presidente ha reiterado su compromiso con la legalidad vigente. "Vamos a exigir responsabilidades a todos aquellos que consideremos que existe una sospecha fundamentada de que no han tenido una actuación correcta", ha sentenciado.