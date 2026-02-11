Un juzgado asume la denuncia de Manos Limpias por las viviendas públicas de Alicante

La urbanización residencial Les Naus, foco del escándalo con las viviendas públicas en Playa de San Juan. H.F.

El Tribunal de Instancia Plaza número 5 de Alicante ha recibido por turno de reparto la denuncia presentada por la organización Manos Limpias en relación a las presuntas anomalías en la promoción de viviendas de protección pública construidas en la Playa de San Juan, informa EFE.

De esta forma, el citado tribunal será el competente para abrir, en su caso, diligencias de investigación judicial tras acumular las otras cuatro denuncias presentadas en Fiscalía relacionadas con la gestión de esas viviendas situadas en el Residencial Les Naus, sobre un solar municipal subastado por el ayuntamiento entre 2018 y 2022.

Esas cuatro denuncias elevadas a la Fiscalía Provincial son de Sumar, el grupo municipal del PSPV-PSOE, el equipo de gobierno de Alicante, del PP, y por la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana.

El ministerio público ya había abierto diligencias de investigación preliminar a partir de esas denuncias previas que habían quedado en manos de los fiscales Anticorrupción para su análisis.

La denuncia presentada por Manos Limpias se presentó en la tarde del pasado jueves en el juzgado de guardia del Palacio de Justicia de Benalúa y se dirige contra diez personas entre las que se incluye la exconcejala de Urbanismo y dos funcionarios que también resultaron beneficiarios de esas viviendas, de forma directa o a través de familiares, tras inscribirse como socios de la cooperativa que las construyó.

También apunta contra los cuatro máximos responsables de dicha cooperativa: el presidente, la vicepresidenta, la secretaria y el administrador único en un escrito donde considera que se pudieron cometer los delitos de tráfico de influencias, falsedad en documento público mercantil, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación administrativa.

El escándalo ya ha provocado la dimisión de varios altos cargos, entre ellos de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez (PP) y una directora general municipal.

El consistorio se encuentra a la espera de saber si hay nuevos implicados en el fraude de las viviendas protegidas de la Playa de San Juan tras cruzar datos con la Generalitat Valenciana.

El vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, aseguró este martes en la rueda de prensa por la Junta de Gobierno que, por el momento, "no sabemos nada".

"Hay algunos apellidos comunes, pero que podrían ser de funcionarios o de cualquiera de vuestros familiares", añadía.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, pidió "perdón a todos los alicantinos" por el caso de adjudicación irregular de viviendas de protección pública en el residencial la semana pasada durante la sesión extraordinaria y urgente del Pleno del Ayuntamiento de Alicante, mientras la oposición y Vox insisten en su dimisión.