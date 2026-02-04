Las Hogueras de Alicante quieren que restaurantes y bares aporten más: "A lo mejor hay que agradecer ese ingreso"

David Olivares, presidente de la Federació de Fogueres de Sant Joan, en una gala estas Navidades. M. H.

¿Quién hace la fiesta? ¿Quién se beneficia de ella? Sobre esas dos preguntas gira el planteamiento con el que la Federació de Fogueres busca una mayor colaboración en la ciudad de Alicante. "A lo mejor hay que agradecer ese ingreso", plantea el presidente David Olivares sobre el impacto económico directo que generan las Hogueras de San Juan.

Y este 2026 Olivares avanza que plantea una estrategia de comunicación más clara de presentación al sector de la hostelería y otros negocios para que los sectores que más ingresan durante la semana de fiestas, especialmente bares y restaurantes, colaboren de forma más directa.

Lo cuenta a EL ESPAÑOL sentado precisamente en la mesa de un bar, lejos de la zona centro. Olivares considera que la relación con los hosteleros es buena, pero insuficiente en términos de compromiso económico. "Ha llegado el momento de ir uno a uno", razona.

Su propósito es "ir bar a bar, peluquería a peluquería, para pedirles colaboración". Según la visión del presidente de la Federació, los negocios deben entender que sus ingresos del 19 al 24 de junio se deben directamente a la fiesta oficial.

Como ejemplo del éxito económico, Olivares ha citado el Coso Multicolor que en 2025 se trasladó de la tradicional ubicación en la avenida Alfonso el Sabio a la avenida Pintor Xavier Soler. Y así valora que con ello los comercios "vendieron como un día de Nochebuena o un día de Reyes".

"Carrefour no daba abasto, los restaurantes del centro no dieron abasto. Un 29 de julio, ¿quién va a un centro comercial?", ha cuestionado para resaltar el poder de atracción de los eventos organizados por la Federació.

En cuanto a la financiación pública, Olivares busca un cambio de modelo con la Generalitat Valenciana, centrado en proyectos concretos y no en cuantías fijas.

"A cualquier institución hay que mandar propuestas serias, propuestas con documentación y propuestas que después puedan justificar, porque no hay que olvidar que es dinero de todos", ha explicado. Y Olivares y su equipo tienen claras esas ideas. Entre las que avanza está que la ciudad de Alicante sea la sede de un encuentro nacional de colles de Nanos i Gegants.

El presidente también ha subrayado la unidad de acción con Valencia y Castellón para demostrar el peso económico de las fiestas ante los políticos.

"Vamos a hacerles ver con números a nuestros ayuntamientos que al final creamos no solamente fiesta y baile, sino que generamos mucho turismo, mucho en los restaurantes y a los hoteles", afirma Olivares. Para él, las fiestas son una "parte importante de la sociedad" y deben ser tratadas como tal por las administraciones.

Por último, muestra su preocupación por cómo la incertidumbre en las reubicaciones técnicas está afectando a los patrocinios privados de las comisiones. "El tiempo apremia para todos y sobre todo para las hogueras y barracas que están paralizadas las negociaciones con los patrocinadores", advierte. Olivares asegura que su gabinete técnico trabaja a fondo para que sus asociados no salgan perjudicados por estos retrasos