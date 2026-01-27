Las Hogueras de Alicante descentralizadas: "No podíamos tener un macrobotellón oficial en la ofrenda más antigua"

El 2026 será un año para la fiesta oficial de la ciudad de Alicante que se plantea muy diferente a los anteriores. La reorganización de la barraca popular y la reordenación de categorías así lo anticipa. Todo ello lleva a David Olivares, el presidente de la Federació de Fogueres, a una agenda aún más intensa. Y como remarca: "No podíamos tener un macrobotellón oficial en la ofrenda más antigua de España".

Esa es una de las primeras conclusiones que traslada a EL ESPAÑOL sentado en un bar en la zona deportiva del Tossal. En él explica su voluntad de redistribuir el flujo de la fiesta y el apoyo a la nueva licitación de la barraca popular del Ayuntamiento.

"En conversación con la concejala de Fiestas, los dos íbamos en la misma dirección", remarca sobre el traslado de lo que ha sido la parte de ocio del llamado Mercadito que se mantenía en el paseo de Federico Soto. Para el presidente, este movimiento busca recuperar la esencia de antaño, cuando las barracas populares se situaban fuera del núcleo histórico.

La nueva ubicación en el mercadillo José Manuel Gozálbez, el área de Teulada, confía en que sirva para recuperar la agenda musical de primer nivel. "Vuelven los conciertos a las Hogueras. Yo creo que la empresa licitadora si es un poco inteligente tiene que hacerlo y además traer carteles de primera categoría", ha asegurado el máximo representante de la fiesta.

La licitación del Ayuntamiento señala que quien gana esta contrata tendrá la posibilidad de cobrar entrada si organiza conciertos. La música dejó las fiestas de Hogueras hace años, con la crisis financiera. Si volviera, que así parece el deseo del presidente, sugiere que el Ayuntamiento habilite autobuses lanzaderas para conectar todos los puntos de la ciudad con este nuevo epicentro de ocio.

A la espera de la resolución de esa zona, Olivares celebra que Soto se despeje. "Lo importante es que las horas centrales, las horas de ofrendas... que no tuvieran que pasar los festeros por en medio de gente que está en ese momento en otro tipo de fiestas", explica.

Este plan, continúa, responde también a una saturación del centro que ha provocado quejas vecinales. Y por una mejor convivencia Olivares defiende que Alicante es mucho más que su centro neurálgico. "Queremos abrir la fiesta a los barrios, que es también otro mensaje que desde hace muchos años se habla", subraya.

Y una prueba multitudinaria de ello ha sido el traslado del coso multicolor en 2025. De estar en la avenida de Alfonso el sabio se pasó al Pla en la avenida de Pintor Xavier Soler. "Todo es Alicante, no solo el centro", sentencia.

Incluso en temas sensibles como las mascletás, el presidente reconoce que, aunque su opinión personal es mantenerlas en la plaza de los Luceros, la técnica y la ley podrían obligar a cambios en el futuro.

"Técnicamente se está poniendo la cosa tan [difícil]... quizás esa calle en un futuro no reúna las condiciones", advierte en referencia a la seguridad. Y recuerda que existen otros lugares capaces de albergar el volumen de pólvora necesario, como prueban con el ciclo de Pólvora tot l'any.

Finalmente, Olivares reconoce la complejidad del proceso de reubicación en el que se encuentra inmerso con las comisiones de hogueras y barracas en zonas como Alfonso el Sabio por esos mismos motivos de seguridad. "El melón que tengo ahí es bastante grande", reconoce, "desde la calle Segura hasta el Mercado Central está masificado de barracas y de fogueras".

Un punto en el que recuerda la autoridad con que cuenta: "Ahí hay un artículo, que es el 35.9, que dice que la Federación tiene la potestad de reubicar distritos". Eso sí, recalca que se está buscando el término medio para no perjudicar económicamente a las hogueras y barracas afectadas por estos cambios técnicos obligatorios.