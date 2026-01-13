Alicante estrecha lazos con China y recibe la visita de una delegación de la ciudad hermanada de Wenzhou

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto a la subdirectora del Comité Permanente de la Asamblea Popular Municipal de Wenzhou, Xu Yufei.

La ciudad de Alicante estrecha lazos con China con la visita de una delegación de la ciudad hermanada de Wenzhou.

El Ayuntamiento de Alicante ha retomado formalmente este martes el acuerdo de hermanamiento con la ciudad, firmado en 1995, con la recepción en el Salón Azul a una delegación de alto nivel del Gobierno municipal de esta urbe de 1,4 millones de habitantes, que es el centro económico y político de la provincia de Zhejiang, situada en la costa sureste del gigante asiático.

El encuentro ha sido aprovechado para explorar nuevas posibilidades de colaboración y captación de inversiones, además de reactivar el acuerdo de hermanamiento.

Así como para establecer un contacto permanente con la Dirección de Desarrollo y Cooperación de Wenzhou, ciudad considerada una potencia industrial y empresarial en la región sureste de China.

El alcalde Luis Barcala ha sostenido que la visita es "una oportunidad para reactivar la cooperación entre ambas ciudades en los ámbitos del comercio, la industria, la economía en general y la cultura".

"Nuestra admiración y respeto por China se incrementan con esta visita, que sirve también para reforzar los lazos entre nuestros respectivos pueblos", ha añadido el alcalde.

La visita se produce después de los viajes de una delegación municipal alicantina en septiembre y octubre del año pasado a las ciudades chinas de Weihai y Xi’an.

Por su parte, la subdirectora del Comité Permanente de la Asamblea Popular Municipal de Wenzhou, Xu Yufei, ha agradecido a Barcala la recepción y la posibilidad de retomar el hermanamiento con Alicante y ha invitado al regidor a visitar esta ciudad china, de la que ha destacado su gran riqueza histórica y cultural.

Hermanada con Alicante en 1995, Wenzhou ocupa un área total de 11.784 kilómetros cuadrados en la provincia de Zhejiang y su área metropolitana se acerca a los 10 millones de habitantes.

De este enclave proceden la mayoría de emigrantes chinos en Europa y Estados Unidos, razón por la que existen vuelos directos desde Madrid, entre otras ciudades de Occidente.

En la recepción también han participado el concejal de Presidencia, Antonio Peral, y el director general de Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía, Vicente Seguí.