Este es el próximo festivo en Alicante: un puente de cuatro días que se hace esperar y es perfecto para una escapada

La vuelta a la rutina después de las Navidades ya está aquí y ahora toca dejar atrás los días de descanso y volver a centrarse en los horarios de trabajo. Sin embargo, muchos alicantinos ya tienen la vista puesta en su próximo descanso, esperando la llegada del primer gran puente del año.

Si bien todavía queda para Semana Santa, los vecinos de la provincia revisan con atención el calendario laboral de 2026, que este año ofrece algunas oportunidades interesantes para desconectar sin tener que esperar hasta el verano. Concretamente, la Semana Santa comenzará el domingo 29 de marzo y terminará el 5 de abril.

De este modo, los alicantinos podrán disfrutar de cuatro días de descanso si enlazan el viernes santo, 3 de abril, con el sábado 4, el domingo 5 y el lunes de Pascua, 6 de abril.

Este pequeño paréntesis de primavera llega en un momento ideal para quienes buscan hacer una escapada sin ir demasiado lejos: destinos como la Sierra de Aitana, las playas de Jávea o la vecina isla de Tabarca se convierten en opciones perfectas para aprovechar el buen tiempo.

Así, en 2026, el próximo día festivo tras el 1 de enero será el viernes 3 de abril. El segundo, el lunes 6, coincidirá con la celebración del Lunes de Pascua, y el tercero será el jueves 16 de abril, dedicado a la tradicional Romería de la Santa Faz, una de las fiestas más queridas por los alicantinos.

Ya en mayo, al caer el Día del Trabajador (1 de mayo) en viernes, los trabajadores podrán disfrutar de un fin de semana largo. En cambio, no habrá puente en junio, ya que las Hogueras de San Juan —los días 23 y 24— coinciden con martes y miércoles, respectivamente, rompiendo la posibilidad de un descanso más prolongado. Tampoco agosto traerá suerte en ese sentido, pues el 15 (Asunción de la Virgen) caerá en sábado.

Octubre, sin embargo, compensará a muchos: el Día de la Comunidad Valenciana, 9 de octubre, cae en viernes, y el festivo nacional del 12, Día de la Hispanidad, en lunes. Esto permitirá disfrutar de un puente de cuatro días ideal para descubrir otras zonas de la Comunitat o simplemente relajarse junto al mar.

Ya en diciembre, la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) caerá en martes, y Navidad (25 de diciembre) en viernes, cerrando el año con un último fin de semana largo para despedir 2026 de la mejor manera posible.