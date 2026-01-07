El turismo en Alicante logra su mejor dato histórico en 2025 con un 80% de ocupación media

El turismo en Alicante cerró 2025 con cifras históricas, alcanzando una ocupación media del 79%, según los datos de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos (APHA) facilitados al Patronato de Turismo Alicante City&Beach.

Durante diciembre, los alojamientos superaron en cuatro puntos las previsiones iniciales y registraron una ocupación media del 60%, llegando a superar el 90% durante la celebración de Nochevieja.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, destacó que estos resultados “reflejan el excelente momento que atraviesa el turismo en nuestra ciudad, que hemos logrado desestacionalizar gracias al impulso de la Navidad y al reconocimiento de Alicante como Capital Española de la Gastronomía 2025”.

Añadió además que “ha sido un año excepcional y continuaremos trabajando para que este crecimiento se mantenga de forma sostenida y sostenible, tal y como señala el alcalde, porque solo así la ciudad podrá beneficiarse plenamente del interés que despierta entre miles de visitantes, especialmente extranjeros”.

Poquet subrayó también el compromiso del sector turístico, “tanto de los alojamientos como de la hostelería, que han sabido ofrecer una oferta de calidad y diversificada”.

En este sentido, valoró la consolidación de productos especializados como el turismo de congresos, cruceros, deporte, eventos, cine y cultura, así como de las fiestas locales, factores que consolidan a Alicante como un destino cada vez más competitivo y atractivo.

En el ámbito de los cruceros, el crecimiento también ha sido notable, con un total de 103 escalas y más de 250.000 pasajeros a lo largo de 2025. Las previsiones para 2026 apuntan a un nuevo récord, con la llegada de cerca de 320.000 cruceristas tras el anuncio de Costa Cruceros de establecer su base en la ciudad, sumándose así a la apuesta de MSC Cruceros.