Alicante entrega 65 viviendas de alquiler social desde que actualizó el censo de beneficiarios en 2024

El Patronato Municipal de la Vivienda ha entregado un total de 65 viviendas en régimen de alquiler social en sus distintos programas desde el pasado 9 de septiembre de 2024, fecha en la que se puso en marcha el nuevo censo de demandantes de Vivienda. Según una nota remitida por el Ayuntamiento, en la actualidad ultima la entrega de otras 15 viviendas en el edificio del Portón en el Casco Antiguo destinadas al Programa de Emancipación para Jóvenes y se prevé tras el verano la entrega de otros 14 apartamentos que se están habilitando con la reforma del antiguo edificio de viviendas de maestros en el barrio de San Gabriel.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha puesto de relieve los avances en materia de vivienda municipal tras su visita a la nueva promoción del Portón en el Casco Antiguo “con las que pretendemos aumentar la oferta de vivienda en régimen de alquiler social destinada a ayudar a los jóvenes a emanciparse”. Barcala resalta que el bajo precio medio de alquiler que tendrán que pagar estos inquilinos del Patronato Municipal de la Vivienda y que ronda los 120 euros al mes.

Además, Barcala destaca de la misma forma “el carácter social e integrador de esta promoción al contar con una vivienda accesible en planta baja con capacidad para ocho inquilinos que se destina a fomentar la autonomía personal de personas con discapacidad intelectual cedida al Centro San Rafael”. El equipo de gobierno ha finalizado esta promoción municipal con una inversión de 1,4 millones de euros.

El concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha comentado además que, en cuanto a la actuación de reforma de las antiguas viviendas de maestros de San Gabriel, el Patronato Municipal destina otros 1,4 millones para habilitar 14 apartamentos de un dormitorio, uno con acceso para personas de movilidad reducida en planta baja, y un local de uso común recayente al patio interior.

Balance del censo de demandantes

Desde que se activó el nuevo censo de demandantes de Vivienda el 9 de septiembre de 2024 se han entregado un total de 65 viviendas en régimen de alquiler social en los distintos programas que tiene activados el Patronato Municipal de la Vivienda. Esta modificación del sistema de gestión de esta bolsa de vivienda municipal permite una actualización permanente y evita el sistema anterior de aperturas y cierres, que se demoraba años y dificultaba la incorporación de nuevos demandantes.

En la actualidad, el Censo de Demandantes del Patronato Municipal de la Vivienda cuenta con 873 solicitudes activas de inscripción, de las que 772 son del programa general, 89 del de intergeneracionales de mayores y 12 de emancipación para los jóvenes, no habiendo en la actualidad solicitudes de jóvenes para el programa de viviendas intergeneracionales. La entidad autónoma del Ayuntamiento de Alicante gestiona en la actualidad 746 viviendas en régimen de alquiler social en estos programas.

El alcalde Luis Barcala comprueba los acabados de las viviendas. Ayuntamiento de Alicante

También, dispone de un programa de viviendas para universitarios ‘Univerbarrio’ con 54 apartamentos destinados a estudiantes de grado y máster y becarios y ayudantes de investigación menores de 35 años situados en las calles Santa Lucía, 3; Toledo, 9; Argensola, 15 y Plaza del Carmen, 1. El precio de estos alquileres, que se otorgan con carácter anual, ronda los 186 euros mensuales más 38 euros de gastos comunitarios.

Además, el Patronato Municipal de la Vivienda gestiona otros 537 pisos cedidos por particulares dentro de su Programa de Alquiler Asequible desde las oficinas del Claustro en el Casco Antiguo con rentas medias en el programa se sitúan en torno a los 584 euros mensuales.

Políticas de vivienda

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha insistido en la prioridad de las políticas de vivienda “de ahí que además de las promociones del Patronato de la Vivienda hemos cedido cinco parcelas para edificar 220 vivienda protegidas dentro del Plan Vive de la Generalitat y estamos promoviendo suelo y nuevos desarrollos con el objetivo de impulsar la construcción de más de 6.000 viviendas, con hasta un 40% de las mismas de protección pública”.

“Estamos impulsando la creación de nuevos barrios como los de Nueva Albufereta y Las Lomas del Garbinet con un millar de viviendas previstas en cada uno e iniciativas que van a venir como el desarrollo del Parque Central con alrededor de 1.500 viviendas más, entre otras", ha resaltado Barcala.