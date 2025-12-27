Más de 5.000 corredores llenan de deporte, disfraces y solidaridad el centro de Alicante en la San Silvestre

Alicante vuelve a despedir el año a golpe de zapatilla, disfraces y solidaridad. Más de 5.000 corredores participan este viernes por la tarde-noche en la San Silvestre solidaria, una cita que confirma su músculo deportivo y social y que transforma el centro de la ciudad en un gran escenario festivo.

La prueba, plenamente asentada en el calendario navideño, mezcla competición y humor en un recorrido urbano de 4,5 kilómetros, con una marea de disfraces individuales y colectivos compartiendo asfalto con atletas.

"Es una carrera completamente consolidada ya en el calendario navideño de Alicante y que cada año va a más, en medio de un gran ambiente, por lo que vamos a seguir apostando por ella y por su crecimiento en los próximos años", subraya el concejal de Deportes, Manuel Villar.

La salida se sitúa en la Rambla de Méndez Núñez, a la altura de la Casa de la Festa Manuel Ricarte, con presencia del equipo Xaloc Power Chair, destinatario de la recaudación solidaria.

Según informan desde el Ayuntamiento de Alicante, el ambiente ha vuelto a ser uno de los grandes atractivos de la prueba, con miles de personas animando a lo largo del itinerario, que discurre por San Vicente, Alfonso X El Sabio, la plaza de los Luceros, Federico Soto o Doctor Gadea, entre otras vías céntricas.

En lo estrictamente deportivo, Borja Martínez, Joaquín Borrell y Olmo Velayos ocupan las primeras posiciones en la categoría masculina, mientras que Michelle Keny, Marta Fernández y Andrea Fejeiro suben al podio femenino.

Los premios a los disfraces más destacados recaen en Alien, Elfos y Pollo Noel, además de las Campanadas, los Payasos Justicieros y los Renos.

"Por encima de la competición deportiva, la carrera nos vuelve a dejar una preciosa imagen de buen humor, alegría y optimismo por las calles de Alicante, con una gran presencia de niños, familias y mucho público a lo largo de todo el recorrido de una prueba que no para de crecer año tras año y que merece ser respaldada e incentivada", añade Villar. Traducción libre: sudar, sí, pero con sonrisa.

Navidad en Alicante

La Navidad alicantina sigue apretando el acelerador. Este viernes también arrancó la venta de sillas para la Cabalgata de Reyes del 5 de enero, cuyas entradas online se agotaron en tan solo 45 minutos. Sin embargo, también habrá otra tanda de entradas disponible en taquilla.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, también inauguró este viernes la apertura del Campamento de las Carteras Reales en la plaza de Gabriel Miró, que permanecerá operativo hasta el 4 de enero.

El calendario festivo y deportivo aún guarda más citas, como el Navi Fitness, previsto para el 4 de enero en la Explanada de España.