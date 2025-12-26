Luz verde a la nueva residencia de mayores de Alicante: 120 plazas y 21 millones de inversión

El Consell da un paso decisivo para transformar la atención a las personas mayores en Alicante.

El Pleno de este viernes ha autorizado el contrato que permitirá redactar el proyecto y ejecutar las obrasde la nueva residencia para personas mayores dependientes en la ciudad, con una inversión de 21.155.935 euros. La licitación se realizará por procedimiento abierto y con tramitación urgente.

La decisión no responde a una mera mejora del centro actual. Los informes técnicos han confirmado la existencia de graves problemas estructurales, instalaciones obsoletas y deficiencias funcionales que hacen inviable cualquier rehabilitación.

Ante este escenario, la Generalitat opta por la demolición del edificio y su sustitución por una residencia de nueva planta, plenamente adaptada a la normativa vigente y con mayores garantías de seguridad.

La futura residencia se levantará mediante un sistema de construcción industrializada, un modelo innovador que todavía cuenta con escasas experiencias en España dentro del ámbito sociosanitario.

Con esta apuesta, la Comunitat Valenciana se sitúa entre las autonomías pioneras en aplicar este método de forma integral en una residencia de mayores, con el objetivo de reducir plazos y mejorar la eficiencia del proceso constructivo.

Este modelo explica también la fórmula elegida para la licitación.

El Consell ha decidido unificar en un solo contrato la redacción del proyecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y salud y la ejecución de las obras, una estrategia que permite coordinar todas las fases y agilizar los trabajos.

La inversión contempla de manera global todo el desarrollo del proyecto.

Incluye desde la elaboración de los planes técnicos hasta la demolición de la residencia actual, que se llevará a cabo en dos fases, además de la construcción del nuevo edificio y la reordenación de la urbanización de la parcela.

El plazo total de ejecución se estima en 24 meses.

La nueva infraestructura contará con 120 plazas. Aunque el centro se ubica en la misma parcela que el actual, la obra supone una renovación integral y modernización de las plazas existentes.

Además, la planificación de la obra se ha diseñado de forma que la parcela quede preparada para la posible construcción de una segunda residencia de similares características en el futuro, potenciando así la capacidad asistencial de la zona.

Con esta actuación, el Consell no solo renueva una infraestructura clave, sino que redefine el modelo de atención residencial en Alicante.

La nueva residencia nace con una visión de futuro, pensada para ofrecer un servicio más seguro, moderno y eficiente, y para responder a las necesidades actuales y futuras de una población cada vez más envejecida.