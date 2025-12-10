Alicante reparte 100.000 euros de ayudas por nacimiento de hijos entre 332 familias beneficiarias este 2025

Una foto de un bebé con su padre, en imagen de archivo. EFE

El Ayuntamiento de Alicante ha dado luz verde este miércoles, durante la Junta de Gobierno Local, a la resolución provisional de las ayudas por nacimiento correspondientes a la anualidad 2025.

Estas subvenciones, dotadas con un importe total de 100.000 euros, beneficiarán a 332 familias alicantinas, que recibirán 300 euros por cada hijo nacido durante este año.

Según explicó la concejala de Bienestar Social, Begoña León, la finalidad de esta medida es “impulsar la natalidad en la ciudad y ofrecer un apoyo económico a las familias”.

León destacó además que se trata de una iniciativa pionera que, en su primera edición, ha alcanzado a más de 300 familias y que el Ayuntamiento prevé ampliar en 2026, duplicando su dotación hasta los 200.000 euros.

En la presente convocatoria se han presentado hasta el momento 913 solicitudes. De ellas, 332 han sido aprobadas, 42 resultaron denegadas por incumplir los requisitos y 59 quedaron sin efecto al no haberse aportado la documentación requerida dentro del plazo establecido.

Las 480 solicitudes restantes, junto con las que se registren hasta el 31 de diciembre, serán evaluadas y, siempre que cumplan con los criterios fijados en las bases, se abonarán con el presupuesto de la convocatoria de 2026. De este modo, el Ayuntamiento garantiza que todas las familias que reúnan los requisitos recibirán la ayuda correspondiente.