Compromís solicita al Obispado de Orihuela la cesión del asilo de Benalúa para hacer un centro social: "No pueden decir que no"

"Los vecinos de Benalúa se merecen un centro social y comunitario". Con estas palabras, el portavoz del grupo Compromís Alacant, Rafa Más, reivindica algo que se lleva años reclamando.

Para Compromís, la solución a esto no pasaría por construir un edificio nuevo, sino en recuperar un espacio que lleva años en estado de abandono.

"Queremos reunirnos con el Obispado de Orihuela para pedir la cesión gratuita del antiguo asilo de Benalúa para convertirlo en el centro social que merecen los vecinos", adelanta Más a EL ESPAÑOL.

El antiguo asilo de Benalúa, cerrado desde 2010, ocupa una parcela de 13.000 m² y fue construido con aportaciones ciudadanas en el siglo XIX, "con dinero de todos", apunta Más.

En la actualidad, el edificio está deteriorado y sin uso, mientras el barrio carece de un centro social, situación que afecta a una población mayor de 65 años que supera el 35%.

Una situación que ha desencadenado en numerosas concentraciones de vecinos y plataformas reclamando un espacio en el que puedan realizar actividades, recibir asistencia y encontrar apoyo sin tener que desplazarse fuera de Benalúa.

Basándose en la lógica de la Iglesia y en su filosofía que defiende la familia, a ojos de Más "es imposible que digan que no, esta es su oportunidad de oro para demostrar que realmente les importa la familia".

Modelo de cesión

De este modo, el grupo plantea un modelo de cesión, en vez de la compra directa, inspirado en otros acuerdos similares establecidos por la Iglesia en Alcoy, Xixona y Monòver, donde antiguos edificios religiosos han sido cedidos durante décadas para su uso municipal, cultural y social.

Así, la propuesta busca que el Ayuntamiento de Alicante, junto a Diputación y Generalitat, firme un convenio de cesión en favor de un proyecto de espacio social polivalente, cultural y comunitario, atendiendo las necesidades urbanas y evitando gastos millonarios injustificados.​

Cuestión de "lógica"

El discurso de Compromís considera esta fórmula como “lógica” dado el compromiso social que la Iglesia Católica manifiesta públicamente.

Así, recuerdan que en otras localidades se han logrado convenios similares, y que la defensa de la familia debería ser compatible con la cesión de este espacio para atención de personas mayores, infancia y colectivos vulnerables.

“Es imposible que la Iglesia se niegue”, insisten los representantes del grupo, afirmando que ahora es cuestión de voluntad política y que convocarán a vecinos y administraciones para sumar apoyos en las próximas sesiones plenarias.​

A la espera

La iniciativa se encuentra ya en trámite ante el pleno del Ayuntamiento y espera la respuesta del Obispado de Orihuela.

Compromís mantiene que la recuperación del asilo no solo solucionaría la falta de recursos para los mayores de Benalúa, sino que supondría un impulso a la vida comunitaria y cultural de los barrios del sur de Alicante, poniéndolos a la altura de otras zonas de la ciudad.​